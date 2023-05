El despertar de ‘Aladino’

A Cueva se le ha criticado porque no estaba siendo ese jugador determinante que es cuando viste la bicolor. No estaba apareciendo en los partidos que disputaba y su presencia no aportaba mucho al equipo. Sin embargo, ante Binacional, en Matute, ‘Aladino’ despertó. Ha jugado su mejor partido de la temporada. Y coronó su actuación metiendo un gol. No marcaba, a nivel de clubes, desde el 27 de febrero de 2022 cuando estaba en el Al Fateh de Arabia Saudita.

Pero ‘Cuevita’ no solo anotó, también participó en los goles que encajaron Reyna y Barcos, con quien el volante de la selección nacional se ha entendido muy bien. El mediocampista ha estado más preciso y con más creatividad que en anteriores cotejos. Se espera que siga mejorando, pues Alianza lo necesita en óptimas condiciones para la Libertadores. Ante Binacional, ha mostrado un gran avance.

El olfato del Barcos

El ‘Pirata’ Barcos volvió a mostrar su capacidad goleadora, al anotarle un doblete a Binacional (un tanto en cada tiempo). Así, se puso a dos goles de convertirse en el máximo anotador extranjero que pasó por el club íntimo, honor que hoy ostenta el brasileño Rosinaldo Lopes (con 37). Es más, el delantero argentino pudo marcar un triplete en el penal que tuvo, pero prefirió hacer una jugada con Pablo Lavandeira para que este anotara su gol, lo que habla de la solidaridad y liderazgo que tiene el atacante íntimo.

Barcos no es el titular de Alianza, pero cuando ha tenido que arrancar lo ha hecho, generalmente, bien, pues no solo tiene olfato para marcar, sino que también contribuye a las jugadas ofensivas. Y si tiene que ceder el balón para que otro de sus compañeros anote el gol, lo hace. Con 39 años, sigue siendo clave en la escuadra victoriana.

Buen juego por los extremos

En la ofensiva de Alianza ante Binacional también sobresalió el juego de los extremos. Bryan Reyna, por ejemplo, tuvo un gran desempeño. Fue, de hecho, un dolor de cabeza para Jack Durán y Yonatan Murillo. Hizo de las suyas por su banda izquierda con sus regates y también pudo anotar un gol, el tercero que marca en lo que va del Apertura.

Por el sector derecho, Franco Zanelatto también aportó e, incluso, estuvo a punto de marcar un tanto tras recibir un buen pase de Christian Cueva. Posteriormente, ingresó ‘Gabi’ Costa y lo hizo bien, conectándose con el equipo, sobre todo con el ‘Pirata’ Barcos. El defensa visitante Anthony Rosell no lo pudo detener.

Castillo fue vital

Si bien es cierto la ofensiva blanquiazul estuvo afinada en el duelo contra el ‘Poderoso del Sur’, el medio campo íntimo también resaltó, sobre todo Jesús Castillo, quien fue muy importante en la volante. Ganó la mayor parte de sus duelos ‘mano a mano’ (5 de 8) y tuvo una precisión de 89%, ambos datos según la web especializada de estadísticas SofaScore. Esta misma página calificó su desempeño de 7,7.

Y le puso ese puntaje por el buen juego que mostró y porque fue él quien abrió el marcador, al poner el 1-0 parcial. Es el primer gol que marca en la Liga 1 (además de sus dos asistencias que ha dado). El joven jugador de 21 años se ha establecido como titular en el ‘once’ de ‘Chicho’ Salas.

Alianza debe enfocarse en la Libertadores

Ahora que el cuadro íntimo ya ganó el Apertura, su siguiente objetivo debe ser seguir avanzando en la Copa Libertadores. Actualmente, Alianza se encuentra último en el Grupo G, superado por Libertad de Paraguay y por Atlético Mineiro y Paranaense de Brasil. Está en una situación complicado, pero aún el conjunto grone tiene opciones de avanzar o, al menos, de quedar en tercer lugar para poder acceder a los ‘playoffs’ de octavos de final de la Copa Sudamericana.

A Alianza le quedan dos partidos complicados en este torneo continental. Y es que debe enfrentar a los dos clubes de Brasil. Primero recibirá a Atlético Mineiro y, después, cerrará su participación contra Paranaense en Curitiba. Ambos duelos, sin duda, serán encuentros de vida o muerte para la oncena blanquiazul.

