Justo cuando Raúl Ruidíaz tenía la firme intención de regresar al fútbol peruano y volver a defender los colores de Universitario de Deportes, no todo salió como ambas partes lo habían imaginado pues varios desacuerdos en las negociaciones, hizo que su retorno no se concretara. A sus 34 años, el delantero está en la lucha de replantear su futuro, ya que su fichaje por el conjunto ‘merengue’ ha quedado totalmente descartado, de momento. Alejado de Estado Unidos y en contacto cercano con su familia en Perú, la ‘pulga’ sigue hablando sobre su amor por la ‘crema’.

Las entrevistas no cesan, y las formas de manifestar su amor por Universitario y su deseo de volver en algún momento tampoco. Es lo que hace Raúl Ruidíaz mientras evalúa nuevas opciones para continuar su carrera profesional explorando nuevas oportunidades en el mercado. Si bien, lamenta el no poder vestirse de nuevo de crema, y no quiere seguir haciendo un “drama” de lo que ha venido pasando en los últimas semanas.

Así lo ha manifestado en el podcast de YouTube ‘Máxima Expresión’, donde el exjugador del Seattle Sounders, que actualmente continúa sin encontrar equipo, negó que el motivo de su pase frustrado a la ‘U’ haya sido una situación monetaria. Durante la entrevista, Ruidíaz explicó que su deseo de volver al club era genuino y que hubo otros factores que impidieron su regreso.

“Nos pusimos de acuerdo en el tema económico. Los números que pedía y lo que me ofrecían no era lo mismo, pero hoy el problema ya no es económico. Esto se desgastó y es normal, a veces pasa. Simplemente no se dio y espero que más adelante se pueda dar”, apuntó el delantero.

Raúl Ruidiaz jugó las temporadas 2009 - 2011, 2013- 2014, Clausura 2015- Apertura 2016 en Univeristarios. (@gec)

“Me hubiera encantado estar este año e incluso en el centenario, pero no se pudo porque tenía contrato. Hubiera sido bonito venir el año pasado y este año también porque estoy libre y ya no depende de nadie mi contratación. Las cosas no se dieron, tampoco me hago una película, son cosas del fútbol”, agregó.





¿Podría retirarse en Universitario?





Pese a que no ha logrado regresar en estos tiempos al cuadro ‘merengue’, existe la posibilidad de que en un futuro, específicamente pensando en el retiro, pueda culminar su carrera en la ‘U’. Sabiendo que el delantero peruano ganó dos títulos nacionales con los ‘cremas’ (2009 y 2013) y tiene el anhelo de volver a Ate para sumar más éxitos. Sin embargo, hoy prefiere no pensar en retirarse. De igual forma, dejó claro su deseo.

“Pensar en el retiro me pone muy triste, pero sí me veo jugando en la ‘U’. Yo lo que extraño es la trinchera del estadio Monumental. He estado en equipos que han tenido buena hinchada, pero es muy diferente a la pasión que se vive aquí. Es una locura. Me veo jugando de nuevo en la ‘U’, no sé en qué momento”, indicó.

Ruidíaz fue uno de los jugadores que más emociones regaló a los hinchas cremas con su protagonismo en los campeonatos obtenidos, no por gusto fue recurrentemente pedido a la dirigencia de Universitario en los últimos años. Sobretodo por la falta de gol que acongoja al hoy equipo dirigido por Fabián Bustos. Sin embargo, ambas partes tendrán que esperar un tiempo más para tenerlo de vuelta en Ate.

Raúl Ruidiaz en sus inicios con Universitario de Deportes. (Foto: Archivo GEC)





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?





Luego de este empate por 1-1 ante Comerciantes Unidos, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Cienciano por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el sábado 15 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.