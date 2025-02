Sporting Cristal tuvo un partido difícil en Huánuco, pues Alianza Universidad controló las acciones más importantes del primer tiempo y dejó buenas sensaciones en su regreso a la Liga 1 Apuesto. El 2-2 terminó siendo un resultado que evidenció la paridad entre ambos equipos, sobre todo por lo que generaron los rimenses en la etapa complementaria. Esto fue muy bien valorado por Guillermo Farré en su diálogo con los medios de comunicación.

El entrenador argentino consideró que Sporting Cristal hizo el desgaste necesario como para quedarse con los tres puntos, pero lamentablemente no fueron capaces de traducirlo en el marcador. Asimismo, sostuvo que el fútbol no es de merecimientos y deberán enfocarse en las cosas positivas que les dejó el encuentro.

“Alianza Universidad tuvo el primer tiempo el control de la pelota, nosotros no habíamos tenido posibilidades concretas como para poder abultar la diferencia, pero es fútbol y dura 90 minutos. No te digo que sea justo el empate porque tuvimos situaciones claras, pero es fútbol y se empató. No sirven los merecimientos”, manifestó.

Sporting Cristal sumó un punto en su visita a Alianza Universidad. (Foto: Liga 1)

En esa misma línea, Farré lamentó que su equipo no haya podido ampliar su ventaja cuando encontró el camino para abrir el marcador, lo que provocó que Alianza Universidad siguiera metido en el partido. “No pudimos hacer la diferencia cuando el marcador estaba a favor nuestro, ellos entraron en partido, así que conseguimos un empate para hacer un segundo tiempo de ida y vuelta”, agregó.

Del mismo modo, el estratega de 43 años no quiso dramatizar el asunto y apuntó a hacer todo lo posible para que en un futuro este punto en Huánuco valga mucho más. “El segundo tiempo ha sido prácticamente nuestro, pero no pudimos tener la claridad para definir el partido. Nos llevamos un punto que no era lo que queríamos, pero es algo que hay que valorarlo y pensar en lo que viene”, añadió.

Por otro lado, Guillermo Farré opinó sobre el increíble marco de público que tuvo el Estadio Heraclio Tapia, con hinchas de ambos equipos en las cuatro tribunas. Según su mirada, esto debe replicarse en todos los recintos donde se jugarán los partidos de la Liga 1, pues permitirá que el fútbol peruano siga creciendo.

“Después, el disfrutar lo que se ha vivido hoy, yo creo que es la forma que el fútbol peruano tenga la posibilidad de seguir creciendo, que todos los estadios tengan la posibilidad de tener este marco de fútbol. La verdad ha sido un partido que hemos disfrutado y estado a gusto”, apuntó.

Por último, Farré volteó la página y miró hacia el partido frente a Sport Boys, donde Sporting Cristal está obligado a sumar su primera victoria de la temporada. “Nos llevamos un punto y esa es la realidad. Ahora vamos a trabajar el partido que viene, en el que estaremos en casa y necesitamos sumar de a tres porque el desafío lo tenemos nosotros por delante”, aseveró.

Guillermo Farré tiene contrato con Sporting Cristal por todo el 2025. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de este empate por 2-2 con Alianza Universidad, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Boys por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de febrero desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





