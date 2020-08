Habló de todo. Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín, estuvo en Full Deporte por Depor y dio sus puntos de vista de todo lo que está sucediendo en la Liga 1. El exfutbolista también señaló que espera que no se suspenda el campeonato para así poder cumplir con las obligaciones a sus futbolistas y de su presente tras la suspensión que recibió por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Estamos en un punto de quiebre. Lo otro ya es vivir o morir en el intento porque ya los clubes no dan más. Incluso, la televisión también está en una situación muy delicada. Sería peor cancelar el fútbol este año y que los jugadores tengan como alternativa de vida tener que ir a vender mascarillas a Gamarra. No resistimos más. Confiamos en que los recursos de la televisión se mantengan. No me gustaría tener que poner un cartel de cerrado para toda la vida”, afirmó Barco.

Álvaro Barco habló sobre las elecciones que deberían realizarse este año en la FPF. “Nos hemos enterado de que no van a hacer elecciones, creyendo que la FIFA, por el tema del virús, aceptarán que las departamentales y distritales no han podido adecuarse a los estatutos. Pretenden que la asamblea le extienda su gestión (a Agustín Lozano) y pretenden que el Congreso, por el tema del COVID-19, también pueda extender esta ley. Espero yo sean conscientes y no le den el paso respectivo. Estamos en una situación que la pandemia distrae este tema deportivo”, reveló.

Además, habló de su suspensión y una disputa con los estatutos. “Cuando entrenan (en la Universidad San Martín) debo estar fuera y veo las prácticas de un edificio porque no tengo mayores formas de interactuar. Sporting Cristal, Alianza y San Martín enviamos un reclamo al TAS por los nuevos Estatutos, ilegalmente registrados y aprobados. Se han apropiado de varios derechos de los clubes y hay requisitos no serios para postular a la presidencia”, sentenció.

Sobre suspensión de la fecha 7

El directivo no ocultó su enojo por la suspensión de la Liga 1. “La verdad que hemos pasado un fin de semana triste, con mucha ansiedad y con una sensación de rabia. Después de hacer muchos esfuerzos económicos y humanos con referencia a intentar poder hacer un protocolo que no ha sido fácil, por un tema externo, de falta de información, nos da una rabia y una desazón no haber actuado de manera oportuna”, dijo.

“Pensé que sería bueno jugar a las 10 de la noche, pero los problemas empiezan dos horas antes. Esto de no salir los domingos es una gran oportunidad para que los partidos de alto riesgo o barras enfrentadas se jueguen. Hay que conseguir los permisos porque se puede aprovechar pues no habrá público”, agregó con respecto a la Liga 1.

Álvaro Barco también opinó del tema de Ray Sandoval. “Estuve muy de acuerdo con lo decidido por Sporting Cristal porque fue rápido y directo. En San Martín hubiéramos hecho lo mismo. Me hubiera encantado que haya servido como ejemplo para todos, pero la ansiedad por conseguir títulos y objetivos deportivos en nuestro fútbol lleva a tomar malas decisiones. Espero que hoy sea el jugador ejemplo del campeonato”, contó.

“Si esto (el campeonato) se cancela no podríamos cumplir con todas las responsabilidades. No podríamos afrontar nuestras responsabilidades contractuales. Entraríamos en una suspensión perfecta hasta el próximo año porque no habría posibilidad de conseguir recursos”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR