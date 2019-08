San Martín vs. Pirata FC EN VIVO: 'santos' ganan 1-0 en el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura

San Martín vs. Pirata FC juegan EN VIVO este domingo 25 de agosto desde las 11:15 am. por fecha 4 de la Liga 1 Tornneo Clausura en el estadio Alberto Gallardo y con transmisión de Gol Perú. No te pierdas ningún detalle de este choque que puede generar cambios en la tabla de posiciones del fútbol peruano.

San Martín vs. Pirata FC: alineaciones confirmadas

San Martín : D. Penny, M. Delgado, C. Huerto, J. Luján, J. Portales, Y. Oliva, J. Guivin, F. Gómez, S. Afolabi, J. Escobar y R. Espinoza.

Pirata FC: . P. Izaguirre, K. Rodriguez, J. Valoyes, F. Ramírez, A. Cueto, C. Canales, J. Aguirre, P. Bustamante, M. Ceballos, L. Zúñiga y L. Acuy.

San Martín vs. Pirata FC: sigue el minuto a minuto

La Universidad San Martín sale decidido a recuperar el primer lugar del Torneo Clausura Liga 1, el mismo que peligra luego de que sus perseguidors ganaran en esta jornada y le metieran presión al cuadro universitario que marcha invcto en este certamen.

Los de Carlos Bustos vienen de empatar ante Universitario de Deportes en un partido muy peleado mas que jugado, pero donde rescatron un empate crucial. No solo por el primer lugar del Clausura, sino por la incómoda posición en la tabla de puntaje acumulado.

Y en esta jornada enfrentará a un rival directo en su intento por salvarse pronto: Pirata FC. El equipo de Olmos viene de dos derrotas consecutivas en el torneo que lo tienen en zona de descenso en la tabla de puntaje acumulado a tres puntos de la zona de salvación. Por eso, es crucial que los lambayecanos le quiebren el ivncito a los santos.

Este será el tercer partido entre San Martín y Pirata FC y las estadísticas dicen que en ambas oportunidades empataron sin goles. Primero por el Torneo Apertura de la Liga 1 y luego en la fase de grupos de la Copa Bicentenario. ¿Llegará el desempate?

San Martín vs. Pirata FC | Precios de entradas



Occidente general - S/. 20

San Martín vs. Pirata FC | Mapa del evento de este domingo 25 de agosto



