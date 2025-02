El ascenso de Juan Pablo II despertó la polémica y su inserción a la Liga 1 ha traído más de un cuestionamiento. Con el desarrollo del Torneo Apertura, la escuadra de Chongoyape se encuentra en constante observación, situación que no cae nada bien en Santiago Acasiete, DT de la institución. El último viernes, cayeron ante Alianza Lima (1-0) sumando así su tercera derrota. No obstante, el ex defensa de la Selección Peruana criticó el accionar del videoarbitraje (VAR) alegando una jugada polémica que influyo en el trámite del partido.

“Hoy vinimos a competir, hoy hubo una polémica del VAR, hablaron muy mal de nosotros de lo que pasó la semana pasada y hoy el VAR no ayudó en nada, creo que pudimos haber conseguido algo más importante”, manifestó el director técnico de 47 años de edad en conferencia de prensa.

Sin embargo, en zona mixta también brindó declaraciones sobre el VAR: “Tanto hablaban de Juan Pablo, han hecho una propaganda negativa y ahora que pasó. Fueron dos faltas en una jugada, si fue al VAR, fue por algo. No sé qué pasó hoy, una pena y a seguir trabajando. Ya se formó la polémica siempre con Juan Pablo. Hay gente desubicada que quiere ir contra. Se ha armado esto y tenemos que llevarlo”.

Santiago Acasiete dirige a Juan Pablo II desde Liga 2. (Foto: GEC)

Respecto al rendimiento del equipo, manifestó: “Jugamos un buen partido, una pena lo que nos pasó, tuvimos ocasiones de gol, defendimos bien, generamos ocasiones de gol. Para salir de esto tenemos que ser muy inteligente y unirnos más, la cosa no va a ser muy fácil. Debemos seguir trabajando al máximo”.

En última instancia, Acasiete resaltó la unión de la plantilla, a pesar de sumar tres derrotas consecutivas: “Nuestro inicio no ha sido bueno. Vamos de menos a más, hay tiempo y esperemos sumar de a tres. primer paso es ir partido a partido, objetivo que es la salvación. Entrar a Primera División nos ha costado, por un tema de mentalidad”.

Por lo pronto, Juan Pablo II sigue sin conocer la victoria y, coincidentemente, todos los partidos los perdió por la mínima diferencia. Es más, no han tenido la oportunidad de anotar en Liga 1. El ascenso del cuadro de Chongoyape se dio tras superar a Comerciantes FC en la final de play-off del ascenso.

Álvaro Roja destacó el rendimiento de Juan Pablo II

Uno de los protagonistas del partido fue Álvaro Rojas, volante de Juan Pablo II. El joven futbolista llegó a la institución a préstamo desde Universitario de Deportes y se ganó el titularato. En el partido ante Alianza Lima, señaló que les faltó efectividad, teniendo en cuenta que él fue protagonista de dos acciones claras de gol.

“Supimos que iba a ser un rival complicado en su campo, hicimos un buen partido, quizá pudimos merecer algo más, el equipo lo entregó todo. Tuvimos que tener más eficacia, debimos aprovechar las oportunidades”, declaró el futbolista de 19 años en L1 MAX.





