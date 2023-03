Alianza Lima no pudo jugar su encuentro del pasado fin de semana frente a la Universidad César Vallejo, pues la Federación Peruana de Fútbol (FPF) consideró que no existían las garantías suficientes para su transmisión. Pese al malestar en el club de La Victoria, los futbolistas ya están enfocados en el próximo partido ante UTC, el cual se jugará este domingo en el estadio Héroes de San Ramón –a las 3:30 p.m.–.

Así lo hizo saber Santiago García tras salir del entrenamiento de este jueves. El zaguero argentino manifestó que ya están enfocados en el compromiso ante los cajamarquinos, pues esperan seguir sumando en el campeonato. “Hemos tenido unos días de descanso y tuvimos entrenamiento táctico y un poco de fútbol, por lo que estamos llegando muy bien”, sostuvo.

No obstante, cuando fue consultado sobre el complejo panorama que vive el fútbol peruano debido a los conflictos que existen por los derechos de transmisión, García fue enfático en sentar su posición. “Cansa estar con la incertidumbre, pero es cuestión que se pongan de acuerdo las partes. Como jugadores no nos compete esto, pero esto nos está complicando. Esta situación perjudica a todos los jugadores, no solo a nosotros y ojalá que se pongan de acuerdo por el bien del fútbol peruano”, agregó.

Santiago García es uno de los fichajes extranjeros de Alianza Lima. (Foto: GEC)

Otro punto tocado fue el de la altura. Como se sabe, Cajamarca está ubicada a 2750 metros sobre el nivel del mar, lo cual suele ser un problema para algunos jugadores, especialmente para los que vienen del extranjero. Sin embargo, García ya tiene experiencia jugando en contextos similares, pues en su pasado jugó en el Toluca de la Liga MX.

“Mi relación con la altura es muy buena, pues estuve tres años jugando en Toluca y sé más o menos como se siente. Me vino bien el descanso luego de tener una sobrecarga muscular”, manifestó el exjugador de Unión La Calera.

Finalmente, el zaguero se refirió al estado físico de sus compañeros y comentó que todos están al 100% luego del descanso forzado que tuvieron la semana pasada al no jugar ante César Vallejo. “El equipo está muy bien, ya se vio contra Universitario y Sport Boys, que el equipo está muy bien compenetrado”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.