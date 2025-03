Una tarde calurosa se vivió en el Estadio Nacional, que fue testigo de un encuentro vibrante entre Universitario de Deportes y Sport Boys. En un duelo donde cada acción contaba, no solo los goles fueron los protagonistas, sino también Sebastián Britos que terminó siendo la figura clave del compromiso pactado por la Fecha 5 de la Liga 1 2025. A pesar de que ha sido duramente criticado por algunas situación que no pudo evitar en partidos anteriores, el portero uruguayo hoy se sintió en confianza a pesar de tratarse de un duelo de alto voltaje.

Desde los primeros minutos del enfrentamiento entre Universitario y Sport Boys, el conjunto crema mostró su intención de quedarse con los tres puntos, pero encontró a un rival que también hacía de las suyas, al punto de generar acercamientos peligrosos en los primeros minutos del juego. Pero no llegó a más por el buen orden defensivo que los de Ate mantenían hasta ese momento.

Además, el equipo dirigido por Fabián Bustos insistió con juego ofensivo, logrando que llegaran los goles durante los primeros 45 minutos. Uno de Martín Pérez Guedes que mostró una calidad como si fuera el ‘9′ dentro del área, y el segundo que llegó de cabeza de parte de Edison Flores luego de que se ejecutase un tiro de esquina.

Pero la historia no fue similar en la segunda mitad, pues la intensidad de los ‘rosados’ terminó sorprendiendo a todos, al punto de tener claras chances de gol. Pero fue justo en ese momento donde la seguridad bajo los tres palos se convirtió en un factor determinante, gracias a un Sebastián Britos que tuvo de sus mejores actuaciones en este año.

Ante esta situación, el portero de los ‘cremas’ quiso destacar primero la unión del equipo, que fue una de las claves para sobrellevar un partido candente. “La unión del equipo fue lo más importante para conseguir los tres puntos, luchar cada pelota como la más importante. Lo bueno es que tenemos mucha calidad en el equipo y eso nos ayuda a sacar los partidos adelante”, declaró a GOLPERU.

A lo largo del partido, Britos protagonizó varias intervenciones claves. En la primera mitad, controló con solvencia los pocos intentos desde fuera de Sport Boys. Sin embargo, su verdadero protagonismo llegaría en el complemento, cuando Universitario ya tenía la ventaja en el marcador y los visitantes se volcaron al ataque con mayor intensidad.

Con humildad, reconoció que necesitaba una actuación como esta para ganar confianza y demostrar su valía en el equipo. Además, agradeció el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico, quienes confiaron en su capacidad para defender el arco crema en momentos determinantes.

“Estoy muy contento porque necesitaba hacer un partido como el de hoy, y el equipo también lo necesitaba. Esto te da mucha confianza para afrontar lo que viene. No me considero el mejor cuando las cosas van bien, ni el peor cuando no es así”, concluyó.





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta victoria por 2-0 ante Sport Boys, Universitario de Deportes volverá a tener actividad dentro de tres semanas cuando reciba a Sport Huancayo –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso se disputará en el Estadio Monumental de Ate, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, WIN TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





