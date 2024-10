Más allá de la derrota 2-1 contra Sporting Cristal, Universitario de Deportes sigue siendo líder en el Torneo Clausura con 33 puntos (igual que Alianza Lima) y 75 en el acumulado (ver tabla). A los cremas aún les quedan dos fechas por jugar, donde ganar es clave si buscan obtener el título de manera directa. Tras finalizar el partido, uno de los protagonistas del encuentro, no por sus buenas acciones, sino por un blooper (ver aquí), Sebastián Britos, habló sobre su error que les costó el segundo tanto y los dos próximos duelos que se le vienen a los merengues.

“Quizá no fue nuestro mejor partido en lo futbolístico pero nosotros somo el quién más buscó”, indicó en un principio. Luego, fue consultado sobre su error en el tanto de Pacheco, donde al portero se le escapó el balón. “La quiero colocar en el piso, pero no da rebote y se me entra”, indicó.

En otro momento, para las cámaras de L1 MAX, el arquero amplió lo dicho sobre el tanto de Pacheco. “Fue un partido que salimos a ganarlo y está la desazón de haber fallado justo en un momento en el que el equipo me necesitaba. Yo soy consciente de cuando fallo, no necesito que nadie me lo recalque, por eso me da bronca por el momento que el equipo me necesitaba y porque nosotros entrenamos para que estas cosas no sucedan. No he fallado en veintitantos partidos que he jugado”, anotó.

“No hay que subestimar ninguna pelota por más tonta que parezca. La quise apretar contra el piso y no dar rebote. Ya está y hay que seguir trabajando. Todavía nos queda un par de finales más, encararlas con seriedad y con el mismo compromiso que hemos tenido hasta ahora”, agregó el guardameta de Universitario de Deportes, que tiene como próximo rival a Cienciano y Los Chankas.

Por otro lado, también habló sobre el estado del gramado. “La cancha es la misma para todos. Yo en particular no me tengo que escusar de nada. Simplemente, a seguir trabajando para que estas cosas no vuelvan a suceder”, dijo el uruguayo. A pesar de la derrota, hay una ventaja para la ‘U’ con sus rivales por la diferencia de goles; sin embargo, Britos no se enfoca en eso. “Seguimos bien con la ventaja, pero no significa que el equipo se vaya a desconcentrar, al contrario, seguimos trabajando para sacar los buenos resultados que necesitamos para lograr el objetivo”.





La palabra de Fabián Bustos tras la derrota

El técnico merengue aseguró que deberán corregir errores para el próximo partido que disputará su equipo contra Cienciano del Cusco en el Monumental de Ate. “No queremos este resultado, pero ya debemos pasar página. Estamos en la posición que queremos, aunque podríamos haber estado mejor si hubiéramos obtenido un resultado más favorable. Dependemos de nosotros, y debemos mejorar nuestro rendimiento como lo hicimos en el segundo tiempo”, declaró Bustos en conferencia de prensa.

El entrenador también reconoció que su equipo no alcanzó el nivel esperado en la primera mitad. “No estuvimos a la altura. El rival hizo ajustes tácticos, pero nosotros no respondimos como debíamos. No fuimos precisos ni competitivos, y no jugamos como sabemos hacerlo. Sin embargo, en el segundo tiempo mostramos un mejor nivel, dominando el juego en el campo rival”, analizó.

Bustos subrayó la importancia de mantener la intensidad y entrega que caracterizaron a su equipo en la segunda parte del encuentro. “Es fundamental competir como lo sabemos hacer, con la misma entrega y la intensidad que mostramos después del descanso. Si corregimos lo que hicimos mal en el primer tiempo, estaremos más cerca de lograr nuestros objetivos”, agregó.

Con la mirada puesta en el futuro, Bustos se mostró optimista y decidido a pasar la página. “Me siento muy bien y fuerte porque estamos donde queremos estar. Cuento con un plantel totalmente comprometido. Aunque no nos gusta perder y hay cierta frustración, ya hemos dejado atrás este partido y debemos concentrarnos en ganar el próximo”, afirmó. Finalmente, el técnico resaltó la importancia del siguiente duelo para su equipo. “El partido del domingo es crucial, y estamos listos para enfrentarlo. Hay que levantarse y salir a buscar la victoria, porque eso es lo que necesitamos en este momento”, concluyó Bustos.

Fabián Bustos explicó la derrota de Universitario ante Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

El próximo partido de Universitario de Deportes será frente a Cienciano en el Estadio Monumental de Ate, por la Jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo se jugará el domingo 27 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Los cremas buscan quedarse con el primer lugar del Torneo Clausura para proclamarse campeones de la Liga 1 sin necesidad de jugar los play-offs. Tras el partido contra los cusqueños en casa, el cuadro dirigido por Fabián Bustos tendrá que enfrentar a Los Chankas en Andahuaylas, en un partido programado para el miércoles 30, cuyo horario aún está por definirse.