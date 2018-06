La Segunda División se puso más atractiva el último fin de semana. César Vallejo cayó ante Juan Aurich, Deportivo Hualgayoc empató de local y ahora entre el primero y el tercero solo hay dos puntos de distancia. Y la jornada este fin de semana promete ser igual de buena. Todos los duelos se jugarán el domingo.

El partido de la fecha se jugará en Casa Grande. Ahí César Vallejo recibirá a Deportivo Hualgayoc. Es decir, el líder de la Segunda División y el segundo estarán cara a cara.

Juan Aurich, por su parte, se medirá de visita ante Unión Huaral. Si Vallejo y Hualgayoc empatan y el 'Ciclón' gana habrán dos líderes de la Segunda División .

En la región Piura habrá un duelo muy atractivo. Atlético Grau y Alianza Atlético se enfrentarán luego de 7 años: ambos equipos no chocan desde el 28 de mayo de 2011 cuando los albos ganaron 1-0 por el Torneo Intermedio.

Así se jugará la fecha 10 de la Segunda División

Domingo 10 de junio:



Los Caimanes vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Municipal de la Juventud (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Atlético Grau vs. Alianza Atlético

Estadio: Grau (Piura)

Hora: 3:00 pm.



César Vallejo vs. Hualgayoc

Estadio: Municipal (Casa Grande)

Hora: 3:00 pm.



Sport Victoria vs. Alfredo Salinas

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30 pm.



Santa Rosa vs. Serrato

Estadio: Monumental de Condebamba (Abancay)

Hora: 3.30 pm.



Unión Huaral vs. Juan Aurich

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30 pm.



Cienciano vs. Sport Loreto

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Deportivo Coopsol

TABLA DE POSICIONES