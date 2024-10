Si bien la Liga 2 llegó a su fin, luego del encuentro entre Alianza Universidad y Juan Pablo II -ambos clasificados a la Liga 1 2025- que definió al elenco huanuqueño como el campeón de este certamen, las polémicas se hicieron presentes en la pelea por el ascenso. Por ejemplo , en la semifinal entre el club de Chongoyape y Comerciantes FC, se cuestionó un gol por posición adelantada, donde la presencia del VAR podría haber aclarado la situación. A propósito de esto, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), explicó por qué no hubo presencia de videoarbitraje en la etapa final de la segunda división.

Lozano precisó que las polémicas arbitrales no son supervisadas por él, sino por la entidad correspondiente. “Juan Pablo II ha presentado reclamos arbitrales y no los respondo yo, sino las instancias correspondientes. Cuando se jugaron las finales hubo quejas arbitrales y espero que la Comisión de Árbitros se pronuncien en su momento. En el año 2019 cuando se jugó la final Binacional - Alianza, tuve la iniciativa de que se ponga el VAR. En ese tiempo Víctor Villavicencio, gerente de la Liga, me dice que no estaba en el reglamento, pero se logró poner el VAR, tras la firma de un acta por parte de los dos delegados, con lo que se pudo colocar el VAR, aunque ya todos saben lo que pasó luego”, dijo para el programa de YouTube ‘Caminando’.

Asimismo, el presidente de la FPF aclaró por qué en la etapa final del ascenso se ausentó el VAR. “En este año, el gerente de la Liga 2, me explicaba tres razones por las que no se podía. Que no estaba contemplado en las bases, que no estaban de acuerdo como el 2019 cuando se puso el VAR, el tercer escenario era que los estadios tenían que tener las condiciones para el VAR y finalmente el factor económico. Si la Liga2 lo hubiera contemplado desde un inicio o si los clubes lo hubieran solicitado se hubiera trabajado. Ninguno de los clubes pidió el VAR”, apuntó Agustín.

También precisó que su decisión de no pronunciarse es para mantener la imparcialidad y agregó que las acusaciones que lo involucran y sugieren que está detrás de todo esto solo buscan perjudicar la imagen de la FPF. “Los clubes oportunamente han presentado sus quejas por los errores arbitrales, la queja que se presentó contra el primer partido de la semifinal, no me he pronunciado. Debo mantener la neutralidad, ojalá, no quiero pensar que alguien haya o quiera provocar que un árbitro haga eso o cometa eso tan solo para poder manchar la imagen de la FPF. No quiero pensar que alguien busque empañar el campeonato o la gestión. Ningún árbitro va a venir a decir que Agustín Lozano pidió algo. En la última Junta Directiva he sido el que ha pedido que se sancione de manera drástica los errores arbitrales”, agregó.





Lo que sucedió en la semifinal, que definió a Juan Pablo II como el segundo clasificado a la primera división del balón pie peruano, provocó un revuelo en las redes sociales, donde las críticas de periodistas no se hicieron esperar, a lo que Agustín Lozano se refirió. “Lo que pasa es que algunos han estado acostumbrados a que en la FPF tocaban la puerta y lo que tu querías se hacía, pero yo no estoy para esas cosas. Hay de todo, lo que decías tenía que cumplirse. La FPF de hoy tiene igualdad para todos y a veces eso no les gusta. Si el cambio afecta, afecta para todos, si se da algo es para todos”, apuntó.

De igual modo, agregó que sus decisiones no son tomadas de la mejor manera por la prensa, por lo que lo atacan. “Hay periodistas muy irrespetuosos no solo conmigo con la FPF, como Agustín Lozano soy muy duro y me mantengo en mis principios, si a alguien no le gusta mi postura, piña. Poner orden cuesta y a muchos no les gusta el orden”, comentó el mandatas.

De igual forma, hizo hincapié en que su labor se debe a los clubes y no a los comunicadores, señalando además que cuestiona su credibilidad informativa. “Yo tengo obligación con los clubes no con los periodistas, me consta de muchos periodistas que hoy se la pegan de correctos y quieren dar ejemplo de moral. No se olviden que soy dirigente desde el año 2002, he sido miembro de la Asamblea de Bases y conozco a todos. Nadie puede decirle a Agustín Lozano que hizo algo ilegal, ningún dirigente, árbitro o DT puede decir algo. Pero sí puedo decir sobre mucha gente que se han aprovechado de la FPF y han vivido de la FPF, yo no voy a permitir eso”, comentó.

Por otro lado, Lozano también indicó que las decisiones arbitrales siempre terminan con él como el culpable. “Si un árbitro se equivoca para Alianza, Agustín Lozano es hincha de la ‘U’ y si es al revés, Lozano se confabuló con los dirigentes de Alianza. Y si pasa con un equipo de provincia, le tienen miedo al poder de la ‘U’ o Alianza, siempre el presidente de la FPF es culpable por los errores arbitrales”, preció para el programa de YouTube.

Además, comentó cómo se inició la creación de Juan Pablo II y cómo su familia comenzó a involucrarse en el proyecto deportivo. “Juan Pablo II nace por iniciativa de los alumnos de quinto de secundaria de mi colegio y quisieron jugar la Liga de Chongoyape, mi señora, la directora del colegio, apoyó la creación del equipo el 2015, fueron avanzando y participando, antes de que yo sea presidente de la FPF. Vienen desde un trabajo de muchos años”, finalizó.

El gol de Facundo Rodríguez en posición adelantada. (Video: Nativa TV)





