Las celebraciones por lograr el bicampeonato terminaron en Universitario de Deportes y la dirigencia ‘merengue’ ya empezó a planificar la plantilla de la próxima temporada. En ese sentido, Manuel Barreto y Jean Ferrari, director deportivo y administrador de la institución, respectivamente, tienen mucho trabajo que hacer. Recientemente Segundo Portocarrero llegó a su natal Ecuador para disfrutar de sus vacaciones y fue consultado sobre su futuro. El ecuatoriano no dudó en expresar que le gustaría seguir en la ‘U’.

A su llegada al país vecino, el futbolista de 28 años fue abordado por los medios de comunicación. En primer lugar, se refirió a su experiencia en el fútbol peruano. “Estoy contento con mi primera experiencia en el extranjero, que se coronó con un título”, aseguró el lateral a Ecuagol muy emocionado. “Tuve un buen año, siempre se puede mejorar, pero hay que seguir trabajando y esperar que vengan cosas buenas para el 2025″, agregó.

Luego, se refirió a su futuro. “Aún no tengo claro cuál será mi futuro. Universitario tendrá que ponerse de acuerdo con Barcelona y veremos qué pasa. Hice una buena campaña, la hinchada me quiere, el ‘profe’ (Fabián Bustos) me quiere, los dirigentes me quieren, entonces si se da la oportunidad de que siga con el equipo, bienvenido sea”, apuntó al respecto.

Portocarrero llegó a Universitario en enero de 2024 por pedido del técnico Fabián Bustos, con quien trabajó en Barcelona SC de Ecuador. Esta temporada alternó en la posición con Nelson Cabanillas. Segundo disputó un total de 33 compromisos en la Liga 1, en los que inició como titular en 18 de ellos. Marcó un gol y dio una asistencia. En total sumó 1783 minutos.

Por otro lado, Manuel Barreto reveló que desde esta semana el club iniciará con la planificación del próximo año, donde el objetivo será conseguir un histórico tricampeonato y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. “Hoy (domingo) cerrar este momento de celebración y ya a partir del lunes (hoy) a planificar lo que se vendrá más adelante”, destacó.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, esta semana se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





TE PUEDE INTERESAR