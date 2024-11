Si bien es cierto que las actividades de la Liga 1 Te Apuesto terminaron hace algunas semanas para este 2024, el bicampeonato de Universitario de Deportes sigue resonando. Por ejemplo, en el último programa de Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, estuvo como invitado Aldo Corzo, quien fue una pieza clave en el once de la ‘U’ en la última temporada, lo que le permitió ser convocado por la Selección Peruana. Durante la charla, se habló de todo: la rivalidad entre los compadres, el gran momento que vive Aldo y del equipo crema, bromas entre ellos, y además, la ‘Foquita’ envió un mensaje a Alianza Lima. Además, no dejaron pasar el próximo partido entre Perú y Chile, donde enviaron una “advertencia” a Ricardo Gareca.

Una de las labores destacadas que tuvo el elenco de Fabián Bustos fue lo defensivo, y ahí, Aldo Corzo jugó un rol importante, pues junto a William Riveros y Matías Di Benedetto se volvieron sólidos. Sobre esto, Jefferson Farfán destacó el trabajo de su amigo. “Aldo Corzo estás en tu mejor momento, bebé”, expresó. A lo que Corzo le respondió de forma ‘picante’. “Están picones”, dijo el zaguero.

El ‘Mazo’, como también le llaman a Aldo, se mostró feliz por el gran momento que vive con la ‘U’, destacándolo junto a Farfán y Guizasola, quienes también felicitaron su participación en el equipo. “Que la ‘U’ haya ganado dos veces seguidas no es casualidad, es porque hace bien las cosas”, declaró el defensor que se consagró junto al elenco de Ate en su año del centenario.

Eso sí, las bromas ‘picaras’ no se hicieron esperar. “Yo le metía de contención, poco fútbol, más fisicón…”, confesó Corzo sobre sus inicios, en otro momento de la charla. Ante esta declaración, el exdelantero de la Selección Peruana le mandó una chiquita para encender la entrevista. “Que bueno que lo reconozcas…”, dijo, sin esperar la réplica del jugador crema. “Sí, pero igual te gané, respondió Aldo, generando aún más risas en el set, refiriéndose a los últimos clásicos que jugaron entre ellos.

Los ‘palos’ contra Alianza Lima

Uno de los temas que también se habló fue sobre Alianza Lima, que, por segundo año consecutivo, fue superado por Universitario de Deportes, esta vez por cuestión de un punto. A lo que Jefferson Farfán, exjugador del club victorian, habló al respecto. “Alianza lo que ha hecho es concentrarse más en el centenario de la ‘U’ que concentrarse más en jugar y ganar partidos. Eso ha sido uno de los problemas de Alianza”, indicó.

“Nosotros respetamos, ustedes han sido unos justos ganadores. Hay que tener cabeza para decirlo, obviamente nos hubiera gustado que gane nuestro equipo, pero hay que respetar porque fueron justos ganadores. Así que merecen un aplauso la gente de Universitario. Bien ganado”, señaló Jefferson en ‘Enfocados’. Este comentario también fue replicado por Roberto Guizasola, quien también es hincha y tuvo un paso por La Victoria.

“Felicitar a la gente de Universitario a Jean (Ferrari), a Barreto, a Araujo y a todos porque han hecho las cosas bien. Nosotros somos aliancistas, ojo, no lo tomen a mal mi gente. No se pueden molestar, hay que reconocer”, dijo ‘Cucurucho’. “Hay que ser buen perdedor, y se merecen”, complementó el ‘Diez de la Calle’, aplaudiendo el segundo campeonato de los cremas de manera consecutiva.

Por otro lado, soltaron la pregunta sobre si Aldo Corzo, que tuvo previamente a su llegada a la ‘U’ un paso por Alianza Lima, volvería a colocarse los colores íntimos, a lo que el defensor crema respondió de manera firme. “Ya no, estoy identificado con la ‘U’, mucho. Yo siempre fui hincha de la ‘U’, pero el fútbol me lleva a Alianza por Jaime Duarte. Mis papás, tíos, todos son de Universitario”, precisó.

El cariño y la advertencia a Ricardo Gareca

Durante la charla de Enfocados, un tema que no pasó desapercibido fue Ricardo Gareca, quien conoce bien a Aldo Corzo y Jefferson Farfán, ya que los tuvo al mando de la Selección Peruana. Este hecho fue nuevamente comentado por ambos, y el zaguero de Universitario recordó cuando el ‘Tigre’ dejó la Bicolor, así como la última conversación que tuvo con el DT argentino.

“Hasta el día que se fue, que hicimos una parrilla donde Giacomo (Scerpella, expsicólogo de la selección peruana), y le dije lo que sentía, que lo quería, ‘gracias por todo’. El hombre también casi hasta lágrimas”, comentó. Al escuchar eso, la ‘Foquita’ comentó sobre cómo es el lado ‘B’ del ‘Mazo’. “Es sentimental aunque no lo crean. Parece duro, pero no lo es. Yo también hablé ese día con él y muy bien”.

El defensor nacional destacó el gran trabajo que tuvo Gareca con Perú y resaltó que el estratega también se mostró muy agradecido con todo el país. “Sí me dio pena y nostalgia (su salida) porque es un tipo que nos dio mucho, muchas herramientas para ir a un Mundial. Él también estaba agradecido con nosotros, era mutuo”, indicó el futbolista crema.

Asimismo, tanto Farfán como Corzo también destacaron cómo era la exigencia que tenía el argentino con los jugadores que tenía a su mando. “El ‘profe’ te chapaba uno por uno. Esas charlas, cuando la cag...as o cuando no corrías un partido. Y uno sabía ‘este partido no lo hice bien, ahora me va a chapar el ‘profe’’. ‘Al cuarto, con video y todo. Mira, acá están tus errores’”, manifestó ‘JF’.

“En los entrenamientos también. La gente era distraída y paraba jodiendo. Estábamos haciendo táctico y Carrillo estaba pensando en otra cosa, ya saben cómo es él. Y el profe le gritaba ‘¡Carrillo!’. Le decíamos ‘’profe’, tranquilo’; y él le decía ‘pero mira, que estamos haciendo esto. A ver ¿qué dije?’, y la gente ‘no, ‘profe’, no escuché, y te decía ‘pero tienen que estar atentos’”, añadió Farfán.

Del mismo modo, Aldo reveló una anécdota que tuvo con el actual DT de la Selección Chilena, referente a mejorar el rendimiento de cada uno. “Por ahí que jugabas bien y él decía ‘¿puedes dar más o no?’ Y yo decía ‘sí’, y él ‘no, no, dime, ¿puedes o no?’. Yo le decía ‘’profe’, sí puedo pero...’; y él ‘no, no, dime sino veo qué hago’. Así era”, precisó el bicampeón.

Por último, Aldo Corzo, que viene entrenando en la Videna pensando en los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026, le dio un firme aviso a Ricardo Gareca de cara a lo que será el choque con La Roja, programado para el viernes 15 de noviembre. “Con el ‘Tigre’ bacán, todo bien, pero hay que ganarle. Yo quiero ganarle, (en la cancha) no hay amigos”, concluyó.

¿Qué es, cuándo y cómo ver ‘Enfocados’?

En la era de los medios digitales, un fenómeno emocionante capturó la atención de los aficionados al fútbol peruano: el podcast Enfocados. Conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, este programa emergió rápidamente como un referente dentro del panorama mediático deportivo del Perú. A través de un formato ameno y atractivo, los presentadores relatan las historias de deportistas, tanto activos como retirados, que dejaron una huella indeleble en el fútbol nacional e internacional.

El podcast, se transmite todos los domingos a las 8 de la noche a través de YouTube, y logró consolidarse como un espacio donde los protagonistas del deporte comparten sus experiencias y vivencias. Cada episodio no solo brinda entretenimiento, sino que también promueve la reflexión y el aprendizaje, tanto para los hinchas como para los propios jugadores. Tras una primera temporada exitosa, ya vive una segunda, trayendo consigo invitados de talla mundial que enriquecen aún más el contenido.

Desde su estreno, Enfocados contó con la participación de una impresionante lista de invitados, entre los que se destacan figuras como Paolo Guerrero, el ‘Loco’ Vargas, Edison Flores, Christian Cueva, ‘Cachito’ Ramirez, Rafinha, Edwin Cardona, y muchos otros. Estos deportistas desfilaron por el programa, aportando no solo sus logros en el campo de juego, sino también anécdotas personales y lecciones de vida que resuenan con los aficionados.

Con cada episodio, no solo se reafirma como un pilar del entretenimiento deportivo en Perú, sino que también se convierte en un puente entre los ídolos del fútbol y sus seguidores, creando un vínculo único y auténtico. La combinación de relatos sinceros y la cercanía de los invitados llevó al proyecto a ser no solo disfrutado, sino también a sentirse como parte de la comunidad futbolística del país, generando que las palabras o frases empleadas durante la emisión se conviertan en parte del día a día de muchos aficionados.

