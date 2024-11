¡De candela! El último domingo se estrenó un nuevo capítulo de Enfocados, el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El invitado en esta ocasión fue Aldo Corzo, jugador de Universitario de Deportes y la Selección Peruana. El defensor y los exfutbolistas hablaron sobre diferentes temas, incluida la definición del Clausura 2024 entre el club merengue y Alianza Lima. En ese momento, la ‘Foquita’ no dudó en felicitar al clásico rival y destacó cuál fue el problema de la institución blanquiazul en esta temporada.

El cinco veces campeón con Alianza Lima cuestionó que el club de sus amores haya pensando más en tratar de arruinar la fiesta de la ‘U’ en lugar de sacar adelante sus propios partidos en la Liga 1 Te Apuesto. “Alianza lo que hizo fue concentrarse más en el centenario de la ‘U’, en lugar de ganar partidos. Ese fue uno de los problemas de Alianza”, dijo en su programa de YouTube.

Jeffry añadió lo siguiente: “Aparte el pollo estaba en la sartén, había que freírlo. El pollo ya estaba desplumado en ese partido con Cusco, sino que hay que jugarlo, y tú en casa te lo tienes que comer. Porque te apuesto que si la ‘U’ hubiera tenido esa oportunidad de jugar con Cusco en casa, y tenía que ganar ese partido, la ‘U’ lo ganaba como sea”.

“Nosotros respetamos, ustedes han sido unos justos ganadores. Hay que tener cabeza para decirlo, obviamente nos hubiera gustado que gane nuestro equipo, pero hay que respetar porque fueron justos ganadores. Así que merecen un aplauso la gente de Universitario. Bien ganado”, sentenció Jefferson Farfán.

El cariño y la advertencia a Ricardo Gareca

Durante la charla en Enfocados, un tema que no pasó desapercibido fue el regreso de Ricardo Gareca a Lima, pero como estratega de Chile. El ‘Tigre’ conoce bien a Aldo Corzo y Jefferson Farfán, ya que los tuvo al mando de la Selección Peruana. El zaguero de Universitario recordó cuando el ‘Tigre’ dejó la Bicolor, así como la última conversación que tuvo con el DT argentino.

“Hasta el día que se fue, que hicimos una parrilla donde Giacomo (Scerpella, expsicólogo de la selección peruana), y le dije lo que sentía, que lo quería, ‘gracias por todo’. El hombre también casi hasta lágrimas”, comentó. Al escuchar eso, la ‘Foquita’ comentó sobre cómo es el lado ‘B’ del ‘Mazo’. “Es sentimental aunque no lo crean. Parece duro, pero no lo es. Yo también hablé ese día con él y muy bien”.

El defensor habló sobre el gran trabajo que tuvo Ricardo Gareca con Perú y resaltó que el estratega también se mostró muy agradecido con todo el país. “Sí me dio pena y nostalgia (su salida), porque es un tipo que nos dio mucho, muchas herramientas para ir a un Mundial. Él también estaba agradecido con nosotros, era mutuo”, indicó el futbolista crema.

Asimismo, tanto Farfán como Corzo también destacaron cómo era la exigencia del argentino con los jugadores que tenía bajo su mando. “El ‘profe’ te chapaba uno por uno. Esas charlas, cuando la cag...as o cuando no corrías un partido. Y uno sabía ‘este partido no lo hice bien, ahora me va a chapar el ‘profe’. Al cuarto, con video y todo. Mira, acá están tus errores’”, manifestó ‘JF’.

Aldo Corzo, quien viene entrenando en la Videna, pensando en los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026, le dio un firme aviso a Ricardo Gareca de cara a lo que será el choque con La Roja, programado para este viernes 15 de noviembre. “Con el ‘Tigre’ bacán, todo bien, pero hay que ganarle. Yo quiero ganarle, (en la cancha)... no hay amigos”, concluyó.





