Alberto Rodríguez es una pieza clave para la Selección Peruana, incluso, es considerado por muchos como el mejor central peruano de los últimos tiempos. Sin embargo, las lesiones que sufrió a lo largo de su carrera han complicado su continuidad, tanto en sus clubes como en la ‘Bicolor’, de la cual no forma parte desde el Mundial de Rusia 2018.

Ahora, a puertas del inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, el jugador muestra sus ganas de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana, pero asegura que la decisión es únicamente de Gareca, tras ver su desempeño en Alianza Lima.

“Eso ya lo decidirá Ricardo Gareca. Voy a hacer mi parte en Alianza Lima y después si Ricardo opta por considerarme como siempre lo hizo, yo estoy para aportar y siempre ayudar a la selección. Para mí, la Selección nunca va a estar cerrada, pero tengo que hacer mi parte y el entrenador lo tiene que decidir”, sostuvo el ‘Mudo’ en una entrevista con ESPN FC.

En la misma conversación, Rodríguez también se refirió al final de la carrera como futbolista de Claudio Pizarro y lamentó que no se le haya valorado lo suficiente.

“Pizarro es un crack. Es lamentable que no se le haya dado el valor. Lo que ha hecho Claudio no lo ha hecho nadie. Si hubiese sacado un cuarto de lo que hizo en los clubes con la Selección hubiésemos peleado las eliminatorias, eso no pasó, pero es un profesional a carta cabal. Una excelente persona. Es lamentable que no se le valore”, señaló.