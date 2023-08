¿Hace cuánto conoces a Joao Grimaldo?

Hace seis años llegué a Sporting Cristal y él estaba ahí. He visto de cerca todos sus años de formación hasta que subió al primer equipo. Él llegó jugando como extremo izquierdo, le encantaba jugar más por ese lado pero yo siempre le decía que vaya por la derecha porque él tiene mejor ese perfil. Ahora que llegó Tiago Nunes lo cambió de posición de izquierda a derecha y creo que le va mejor. Es algo que siempre le dije a Grimaldo.

¿Cuáles eran sus mejores características y qué debía corregir?

Lo mejor que siempre ha tenido es la velocidad. Debía mejorar la definición y lo está haciendo. Pero todavía le falta practicar con la pierna izquierda para poder enganchar hacia adentro y pegarle al arco. También en el cabezazo, el juego aéreo y así podría llegar a ser un extremo completo. Está creciendo y está en ese proceso todavía.

¿Qué tanto tiene que ver Nunes con su mejora?

Le dio confianza, eso es importante sobre todo cuando son jóvenes. Cristal es uno de los pocos clubes que promueve muchos jugadores de menores y creo que la llegada de Nunes ayudó mucho a Grimaldo porque comenzó a ponerlo como titular, le dio esa confianza y continuidad que antes no venía pasando. Otros entrenadores lo ponían y lo sacaban, pasó con Percy Liza o Christopher Olivares en su momento. Eso le quita confianza a los jugadores. Nunes, en cambio, le da valor a los menores y mucha confianza, como a Grimaldo.

¿Y en tanto al juego?

Con Nunes está trabajando algo en específico en Grimaldo porque siempre fue un jugador al que le gustaba solo la pelota al pie. Ahora Nunes lo hace ir más al espacio , eso es algo que se trabaja mucho en Brasil. Grimaldo es rápido y tiene condiciones para ir al espacio, creo que viene haciéndolo y es un punto que ha mejorado.

Tú como referente, ¿hablaron de lo que significa ser jugador de Cristal?

Cuando fui su entrenador le dije que está en el mejor club del Perú y que ahí va a tener todas las condiciones para llegar a la selección peruana o poder migrar a Europa. Cristal es un club que tiene metas altas y no es conformista, quiere a sus jugadores bien formados y Grimaldo está en ese camino.

¿A dónde te gustaría que se vaya?

Ya tengo un equipo en mi cabeza para Grimaldo. Le caería a pelo ir a Flamengo , equipo del que soy hincha. Creo que a él le caería muy bien el fútbol brasilero en general y sobre todo Flamengo que es un equipo con grandes jugadores al lado y que siempre juega hacia adelante. En caso de irse a Europa, creo que lo mejor sería una liga como España o Países Bajos donde pueda aprender y crecer.

¿Ya es momento de que se vaya?

Todavía falta. A menos de que llegue una oferta muy grande e irresistible para él y para Cristal, lo mejor que puede hacer es mantenerse un poco más acá y crecer. Quizá deba jugar una Copa Libertadores más, yo maduré mucho con ese torneo porque es otro nivel de fútbol. Creo que debería irse en un año o un año y algo más.

¿Debería estar en la próxima convocatoria de la selección?

Sin duda. Creo que la selección debe aprovechar un talento como el de Grimaldo. Para él sería bueno porque jugar Eliminatorias o Copa América es otra historia. Un jugador debe hacer grandes méritos para ser convocado y creo que él lo está haciendo. Ahora mismo no está por encima de Flores o Carrillo como para hablar de ser titular, pero creo que en el futuro podría llegar a ser igual o más que Carrillo.

La publicación de Joao Grimaldo tras el triunfo sobre Atlético Grau (Captura)

¿Es el mejor extremo de la Liga 1?

Tengo tres extremos que me gustan. En primer lugar pondría a Joao Grimaldo , luego a Bryan Reyna y después a Jhamir D’Arrigo.

¿En qué otras posiciones crees que pueda rendir?

El jugador tiene que ser polifuncional. Yo era extremo, pero también fue 9 y 10. Jugué por derecha, izquierda y al centro porque si al técnico solo le sirve una posición, te va a cambiar si cambia su idea. En cambio si le sirves en más de una, no te va a sacar. Grimaldo puede trabajar más con la pierna izquierda y tener dos salidas, también mejorar el juego aéreo para ser segundo delantero, así como yo jugué en algún momento con Flavio Maestri.

¿Te hace acordar a ti?

Sí veo algunos detalles en él que yo tenía. Por ejemplo, el atrevimiento y la personalidad. Tiene cositas mías al encarar y ser veloz, pero creo que lo más importante es que no se compare con nadie, que encuentre su propio estilo y lo maneje así. En tanto a la personalidad, los dos somos muy bromistas todo el tiempo, en eso también nos parecemos.

¿Cómo lo ves de la cabeza?

Cristal hace un buen trabajo con psicólogos en menores, es un chico que ha demostrado disciplina y personalidad para jugar en el primer equipo. Creo que la máxima prueba de qué tan fuerte está de la cabeza fue en el partido contra Fluminense en Río cuando tuvo que marcar a Marcelo y Felipe Melo que son jugadores intimidantes y Grimaldo se paseó en el Maracaná.

¿Cuál es su techo?

Creo que tiene los ingredientes pero le falta mejorar muchas cosas para dar un gran salto. Podría llegar a un grande de Europa como Pizarro, Guerrero o Farfán , pero estos tres que mencioné tuvieron algo más: disciplina, mejoraron la parte física y la toma de decisiones en el campo. Hay que ser un jugador completo y el día que lo logre, no tengo duda de que llegará a un gran equipo y una gran liga.

¿Es el mejor jugador de Cristal?

Creo que es Ignacio Da Silva por ser el más constante. Pero en tanto a lo ofensivo, pondría primero a Yoshimar Yotún en el mediocampo y luego a Grimaldo como el delantero más valorado y potente.





Grimaldo se estrenó el 2020 con Sporting Cristal, pero comenzó a ser pieza clave en el 2022.

¿Es Cristal favorito para el Clausura?

Ganarle a Atlético Grau fue un gran paso para salir campeón del Clausura. Cristal tiene un ADN de no dar nada por perdido y la idea de que el empate no sirve. Además tiene la gran exigencia de que no solo debe ganar, sino ganar, golear y gustar, eso se mantiene hasta hoy y creo que Nunes tiene ese mismo ADN y va para adelante siempre. Es favorito para llegar a la final.

¿Cuál es el mérito de Nunes en este Cristal?

El jugador tiene que crear. El mecanismo sirve sobre todo para la defensa y organización, pero el jugador también tiene que crear cuando tiene el balón, meter un sombrero o una chalaca . Muchos entrenadores dicen ‘juega a dos toques y reparte la pelota’, eso es lo más fácil porque te quitas la responsabilidad. Mi trabajo en Cristal es, justamente, hacer que los jugadores usen más su imaginación y creo que Tiago también lo hace con el primer equipo. Da libertad a los jugadores, hasta a Yotún que jugaba anclado, ahora está en toda la cancha por derecha o izquierda, lo mismo con Castillo que terminó pateando al arco o Lora que se despliega y parece otro delantero. Es una identidad brasilera que cae a pelo con lo que es Cristal.

¿Cuál es tu actual función en Cristal?

Ya no estoy como entrenador de una categoría, sino que tengo un trabajo más funcional y específico. Noté que muchos jugadores en menores tenían errores, entonces ahora trabajo con la técnica en ciertos jugadores en diferentes categorías. Terminando sus entrenamientos, me junto con ellos 30 o 40 minutos y los ayudo en el tema de definición, control y cómo pueden utilizar su imaginación para arriesgar dentro del campo.









