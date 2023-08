La salida de Gonzales Posada no solo pone fin a una etapa al frente de Alianza Lima, sino también cierra una gestión en la que se avanzaron algunos aspectos y se dejaron pendientes otros. Como se sabe, el exdirectivo empezó su historia en el club blanquiazul en junio del 2019, cuando junto a Salomón Lerner, Remigio Morales Bermúdez, Fernando Farah, Antonio Armejo y César Torres compraron el 80% de la deuda a la Sunat y se hicieron con la mayoría de las acreencias del club. Desde entonces, tomaron decisiones que hoy tienen a la institución en el lugar en el que se encuentran. ¿Qué hicieron y qué falta hacer? Lo repasamos.

Aciertos y pendientes

Bajo la gestión de Gonzales Posada, que duró poco más de cuatro años, se trazaron objetivos que se han ido cumpliendo unos más que otros. Por ejemplo, en lo deportivo, dominar el fútbol peruano y ser los actuales bicampeones es un acierto de la institución como tal. Asimismo, se planteó reforzar el sentido de pertenencia del club con la designación de los Embajadores Leyenda y la construcción del Parque del Recuerdo Blanquiazul en memoria de los mártires del Fokker. También se fortaleció el área comercial y de marketing, alcanzando un récord de casi 23 millones en taquilla y el incremento de patrocinadores en el club. Sin embargo, lo que quedó pendiente fue llevar a cabo a la totalidad del Plan de Mejora de la Infraestructura del club.

El plan incluía el proyecto de iluminación de Matute, los planes para el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y la remodelación y ampliación del recinto victoriano. De dichos objetivos solo se llevó a cabo lo primero. La gestión de Gonzales Posada compró las nuevas torres de iluminación que se colocaron en Matute a inicios del 2023, ya que era un requisito que exigía la Conmebol para trasladar la localía de Alianza Lima a Matute en la Copa Libertadores. Se invirtieron más de dos millones de dólares para el proyecto, se compraron las torres en el extranjero y la instalación también fue en tiempo récord. El club obtuvo el permiso de Conmebol y los blanquiazules pudieron ser locales en su fortín.

Respecto a los otros dos puntos, la situación es compleja. “El Centro de Alto Rendimiento se debería hacer realidad este año, de acuerdo a lo que estaba planeado. Fue aprobado por la Junta de Acreedores. Y la idea también es que a final del próximo año se empiece con la ampliación del estadio. Pero desde que sucedió lo de la venta de acreencias (...), todos los proyectos los dejaron en stand by. Por eso he dado un paso al costado, porque si no tengo participación de lo que está sucediendo, prefiero no estar”, contó Gonzales Posada en El Comercio.

Al no recibir ingresos por derechos de televisión, Alianza ha tenido que encontrar otros recursos para sobrellevar sus planes de acuerdo a un nuevo presupuesto reducido. El club no percibe el millonario pago del Consorcio Fútbol Perú, ya que la medida cautelar prohíbe que sus partidos sean transmitidos por GOLPERU a pesar de que renovaron su contrato con este operador. Al contrario, las transmisiones se dan por la señal de LIGA 1 MAX y totalmente obligados por el reglamento que cambió la FPF. El problema está en que tampoco reciben un pago de parte de 1190 Sports. Sin ese monto, en el club han detenido todo proyecto de infraestructura y remodelación hasta resolver el conflicto. Esa es una tarea pendiente para los nuevos directivos de la institución.

Por otro lado, lo deportivo es otro objetivo a cumplir. El tricampeonato es la meta de los blanquiazules este año y las decisiones que se tomen también son responsabilidad de los directivos. Gonzales Posada se va en medio de una turbulencia dirigencial, donde hubo un rompimiento entre los que toman las decisiones en el club. Más allá de cualquier conflicto, lo más importante es remar a favor de la institución, de manera que se puedan resolver los pendientes.

