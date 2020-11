Renato Tapia llegó este año al Celta de Vigo y desde entonces ha demostrado gran habilidad en el campo con sus destacadas actuaciones en LaLiga. Es así como el futbolista peruano recibió el premio Estrella Galicia que lo destaca como el mejor jugador del mes de octubre.

Para elegir al ganador se realizó una encuesta a través de las redes sociales del club donde Renato Tapia obtuvo el 45% de los votos, Iago Aspas el 35% y Joseph Aido el 20%.

“Muchas gracias a la afición del Celtic, a la gente de Perú, a mi familia ya la gente que está a mi lado por este premio. Saber todo el esfuerzo que uno hace cada día y verse recompensado con esto me tiene muy contento”, sostuvo el futbolista durante la entrevista que le realizaron.

Gracias a toda la afición Celtista y a la gente que votó por mi, estoy seguro de que este premio vendrá con muchos triunfos 💙 #SempreCelta https://t.co/Jz7PvXQHZZ — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) November 25, 2020

“Al llegar al Celta me he dado cuenta de lo mucho que puedo crecer y espero que esto pueda seguir así. Hace mucho tiempo que no tenía esta continuidad y sé que puedo explotarme más y para eso estamos trabajando”, añadió.

Cabe precisar que el Celta de Vigo compartió en sus redes sociales una publicación felicitándolo. “Felicidades Renato Tapia. El Celtic lo eligió el Jugador Estrella Galicia del mes de octubre” señaló en el texto.

Tras la fecha FIFA: el potente mensaje de Renato Tapia en sus redes sociales

Si hubo un jugador que estuvo activo durante los últimos días en que la democracia peruana estuvo en vilo, ese fue Renato Tapia a través de sus redes sociales, aún cuando el duelo ante Chile estaba preparándose. Luego de la caída en Santiago por Eliminatorias Qatar 2022, el ‘Capitán del futuro’ siguió antes, durante y después del partido con Argentina, dejando este miércoles un potente mensaje.

“Un país que le exige más a un futbolista que a un político está condenado a la mediocridad”, reza el mensaje en un cartel llevado por un joven en alguna protesta y que anteriormente ya se había viralizado en redes sociales.

