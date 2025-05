Carlos Desio es lo más cercano a Ricardo Gareca para Christian Cueva. Con el nuevo técnico de Cienciano, el volante peruano va retomando su mejor nivel, aunque todavía no está en su mejor estado físico. Y aunque muchos esperaban ver su nombre en la reciente convocatoria de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana, al final no fue considerado por el técnico para los duelos contra Colombia y Ecuador, por las Eliminatorias 2026.

La ausencia de Cueva no sorprendió a Desio. Si bien ‘Aladino’ estaba en buen momento y muchos pedían su regreso a la Bicolor, el DT de Cienciano entiende la decisión de su colega Ibáñez, aunque confiesa que le hubiese gustado verlo otra vez en la convocatoria con el nivel que está mostrando actualmente

“No me sorprendió que no haya sido llamado, porque es un tema de decisiones. Por ahí Christian no venía con mucho ritmo de minutos, ahora levantó. Podría haber sido convocado por el nivel que tiene hoy, yo creo que es de momentos y hay que aprovechar a los jugadores así”, expresó el DT.

Desio también se refirió a la lista de Ibáñez, pues considera que llamó a los jugadores ideales para aplicar su sistema de juego. “Si uno ve la lista, por ahí uno puede estar en desacuerdo con uno o dos, pero el grosor que llegó son los que están dando la diferencia. No estoy en desacuerdo, creo que el seleccionador ha elegido los jugadores según la táctica que va a usar en estos próximos partidos”, comentó.

Christian Cueva estuvo presente en la Copa América 2024. (Fernando Sangama/GEC)

¿Christian Cueva se va de Cienciano?

Por otro lado, Desio opinó respecto al futuro de Cueva, quien ha sido vinculado recientemente a Emelec de Ecuador. “Sabemos que hacer las cosas bien te valoriza y Christian está haciendo un gran campeonato. Eso hace que equipos de afuera lo estén buscando. No sé lo que va a pasar, pero ojalá que se quede, porque uno cuenta con él. No depende de nosotros, sino de él y su decisión”, dijo el DT.

Asimismo, reconoce que si ‘Aladino’ decide marcharse, será una gran baja para el equipo. “Sería una gran baja porque es un jugador diferente, está volviendo a su nivel. Todo el Perú quiere que Christian esté bien porque si está bien nos va a hacer bien a la selección peruana. Ojalá se quede y si no, lo felicitaré y le diré que lo tiene bien merecido”, señaló.

Emelec se pronunció sobre interés por Cueva

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Peruana?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

