En la previa al anuncio de los convocados a la Selección Peruana, con miras a la fecha doble de las Eliminatorias 2026 en junio, se esperaba que el nombre de Christian Cueva se metiera en la consideración de Óscar Ibáñez para afrontar los partidos contra Colombia y Ecuador. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el entrenador de la ‘Bicolor’ decidió no llamarlo y quedó la interrogante de por qué tomó esa medida.

Así pues, esa fue una de las principales preguntas de los medios de comunicación en la conferencia de prensa de este lunes, luego de la primera práctica en la Videna. Y es que por más que en el pasado había razones para entender la exclusión de Christian Cueva, su presente en Cienciano invitaba a creer que sería convocado. Incluso, en medio de eso apareció una propuesta concreta para firmar por Emelec, algo que debería resolverse pronto.

En ese sentido, Ibáñez sostuvo que, si bien ‘Aladino’ está encontrando la regularidad que no tuvo en otros tiempos, especialmente cuando se lesionó y decidió no operarse, hoy está viviendo un mejor momento y no está descartado para ser convocado en un futuro. “Christian está encontrando regularidad, seguramente tendrá su posibilidad”, respondió.

Christian Cueva fue convocado por última vez para la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el exportero espera que el volante de Cienciano siga por ese camino y vuelva a la versión que todos me conocemos. “Que siga encontrando la regularidad que le hace bien, la paz y la tranquilidad que necesita para ser el Cueva que todos queremos. Las puertas abiertas de la selección las tiene siempre abiertas”, agregó.

“Somos admiradores de su juego, todo lo que le dio a la selección y todo lo que tiene todavía para dar a la selección. Está encontrando cierta regularidad con minutos en campo, esperamos que siga en ese proceso, lo queremos mucho. Es un jugador con una experiencia valiosa”, complementó.

Christian Cueva tiene todo cerrado para firmar con Emelec. (Foto: Cienciano)

¿Por qué Alex Valera no fue convocado?

A diferencia de convocatorias pasadas, en donde Alex Valera pidió no ser llamado argumentando problemas personales, esta vez la decisión fue netamente del comando técnico de la Selección Peruana. Respecto a eso, Óscar Ibáñez afirmó que en esta ocasión priorizó otros nombres para completar su ofensiva.

“Es del grupo de jugadores que son de selección (Valera). En esta oportunidad fue una decisión directamente nuestra. Al tener tres centrodelanteros con Paolo (Guerrero), (Gianluca) Lapadula y (Luis) Ramos, y estando Alex en el medio local, ante cualquier eventualidad se puede sumar”, explicó, dando a entender que el delantero de Universitario no tiene las puertas cerradas.

Por último, el técnico de la ‘Blanquirroja’ aprovechó la oportunidad para elogiar el presente de Luis Ramos, quien el fin de semana marcó un doblete con América de Cali. “Nos pone muy contentos por él, es un chico muy ambicioso, no se conforma simplemente con estar. Desde el momento que están en la selección todos tienen posibilidad de alinear”, aseveró.

Alex Valera no volvió a ser convocado por la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Los convocados de Perú para las Eliminatorias 2026:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensores: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Luis Abram (Atlanta United), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley), Luis Advíncula (Boca Juniors), Marcos López (Copenhagen) y Miguel Trauco (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Luis Abram (Atlanta United), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley), Luis Advíncula (Boca Juniors), Marcos López (Copenhagen) y Miguel Trauco (Alianza Lima). Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés), Pedro Aquino (Santos Laguna), Erick Noriega (Alianza Lima), Piero Quispe (Pumas UNAM), Sergio Peña (PAOK), André Carrillo (Corinthians) y Edison Flores (Universitario).

Renato Tapia (Leganés), Pedro Aquino (Santos Laguna), Erick Noriega (Alianza Lima), Piero Quispe (Pumas UNAM), Sergio Peña (PAOK), André Carrillo (Corinthians) y Edison Flores (Universitario). Delanteros: Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Bryan Reyna (Belgrano), Kenji Cabrera (Melgar), Gianluca Lapadula (Spezia), Paolo Guerrero (Alianza Lima) y Luis Ramos (América de Cali).

¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

