Claudio Pizarro es uno de los futbolistas que genera más polémica en el Perú. El delantero hizo una exitosa carrera en Alemania, sin embargo, vistiendo la camiseta de la Selección Peruana no fue como todos han esperado, por lo que ha sido criticado por muchos años por muchos hinchas. Ahora, en una entrevista con Movistar Deportes, Christian Ramos se refirió al excapitán de la Selección y no dudó en llenarlo de elogios.

“Yo tuve de compañero a Claudio Pizarro, es un tipazo, es una persona súper honorable, un buen compañero, un buen líder fuera y dentro del campo. Un sector de la prensa decía que era un mal líder, que armaba el equipo y en el vestuario no era así, todo lo contrario”, señaló el actual jugador de UCV.

“Yo pensaba en que no puede ser que le vaya mal en la Selección porque el tipo se mataba, trataba de estar de delantero y después trataba de defender. Pero tenía mucha presión porque le fue muy bien en Alemania y no en la Selección. Me da mucha pena ese tema”, continuó.

En la misma línea, Ramos contó algunos detalles del trato que tenía Claudio Pizarro con los demás jugadores de la ‘Bicolor'. “Era un tipo que no p*teaba mucho, era más de hablarlo en el campo. Daba el ejemplo si te veía mal se acercaba y te hablaba”, sostuvo.

