El que no apostó, problema de él (risas). Yo di el dato. Aunque también me sorprendí la verdad, pero estaba claro. Analizando un poquito el partido uno decía, el Bayern tiene que ganar, yo pensé que iban a salir muy temprano a apretar, y dije “van a hacer un gol y de ahí tienen que hacer el segundo para asegurar el partido”. Ahí cuando entró Tel dije “puede venir el cuarto y me va a complicar mi resultado”. Pero al final quedó 3-0.

Estás de embajador de la FIFA. ¿Ibas con Argentina en el Mundial de Qatar? ¿Te quedaste hasta la final?

Fui a la semifinal y a la final porque hicimos un torneo con la gente de FIFA muy simpático. Sí, yo creo que después de todo lo que hizo Argentina para llegar a a la final, era merecido y muy especial para Messi.

¿Ustedes tenían acceso a la cerveza en Qatar?

No me acuerdo. Teníamos un ambiente separado y creo que había su ‘chela’ en Qatar. La gente que vive allá tiene como un pase para tomar cerveza.

Claudio Pizarro estuvo presente en la victoria del Bayern ante Lazio | Foto: AFP





¿Cómo estás ahora? Dejaste de ser futbolista en actividad, pero me comentaste que estás entrenando.

Me mantengo entrenando, mi cuerpo me pide. Yo cuando dejo de hacer mucho tiempo ejercicio, me levanto y estoy haciendo actividad. Me levanto a correr y trato de mantenerme haciendo deporte. Juego paddle, tenis, a veces golf. Siempre estoy en movimiento. En la mañana también a veces yoga.

¿Ves mucho lo que pasa en Perú? Te vi en un podcast con Vargas. ¿Consumes esos programas?

Por ahí veo alguno, pero no soy mucho de estar en internet.

Porque acaba de lanzar uno Farfán y Guisazola y tuvieron como primer invitado a Paolo. ¿Se han puesto en contacto contigo para venir?

No sabía, te juro que no.

¿Crees que te van a llamar?

Vi que el chico (Sergio) Peña también está haciendo. ‘Puchungo’, ‘Cuto’ también. He visto algunas cosas.

Claudio Pizarro con Juan Vargas en un podcast de una casa de apuestas.

Porque ‘Chiquito’ Flores habló en un podcast de una leyenda urbana acerca de unos premios de la Copa Kirin cuando estaban en la selección.

Nosotros siempre teníamos muchos problemas con la Federación por el tema de premios y todas esas cosas. Yo generalmente iba a arreglar los premios con otro jugador, y los chicos decían “lo mismo de siempre, no nos van a pagar”. Entonces yo les dije que ya había hablado con ellos y que me habían prometido que la plata iba a estar ahí. Entonces, como les hice mi promesa, hablé con el gerente y me dijo “Claudio, no está la plata”. Entonces llegamos a Lima y me sentí terrible. Hice unas llamadas y pude conseguir el dinero en un par de horas. Obviamente la Federación me pagó después, por eso hice toda esa gestión.

¿Extrañas tu etapa como jugador?

No, porque en la vida hay muchas etapas y uno tiene que ir quemándolas y entendiendo que llegan momentos que no. Yo ya no puedo competir, me encantaría seguir jugando, pero llegó una etapa en la que yo entendí que esto terminó para mí y debo buscar una nueva, y estoy en una etapa nueva. Sigo jugando y me vacilo cada vez que estoy en el campo, pero competir con los chicos es imposible. Y esa es una de las razones por las que no regresé a Alianza. Yo quería volver a Alianza, pero cada vez que quería, extendía mi contrato un año más acá y siempre terminaba quedándome en Alemania. Y cuando yo decido retirarme es porque tenía muchos problemas en la espalda y ya no me divertía. Fue largo también, pero lo que sí extraño es el camerino, el vacilón que hay, el ambiente en el vestuario, eso sí extraño. Cada vez que hay un partido de leyendas lo disfruto tanto, que es especial.

¿Y en qué ocupas tu tiempo ahora? Vi en tus redes que estuviste en Chipre hace días con tu hijo...

Fui a visitar a mi hijo que está por allá trabajando. Cuando yo ya sabía que iba a dejar el fútbol, decidí seguir relacionado pero con tiempo para mí y para mi familia, poder disfrutar. Entonces cuando aparece esta opción de ser embajador, fue perfecta porque tengo tiempo para mi pero a la vez trabajo y tengo eventos y conferencias, trabajo con sponsors, soy leyenda de la Bundesliga y también de la FIFA que a veces hago cosas para ellos.

No estuviste en el sorteo de la Copa América. Estuve con Roque Santa Cruz y te manda saludos.

Estaba planeado que vaya, pero me enfermé. Me vino una gripe y me agarró fuerte, con fiebre. Por eso no pude viajar.

Y en esta preparación como embajador. ¿Puede ser una preparación para una labor dirigencial en Alianza Lima o la Federación Peruana de Fútbol?

Sí, posiblemente. Después de tanto tiempo, hace cuatro o cinco años que dejé el fútbol, tuve tiempo para mí y analicé situaciones. Pero ahora que tengo tiempo me gusta mucho lo que hago porque me relaciono mucho con los hinchas, pero también trabajo con los CEO de empresas, doy charlas, cuento sobre mi experiencia como futbolista, trabajo en equipo, cómo manejar presiones. Pero esa labor dirigencial podría ser en algún momento.

Claudio Pizarro espera volver a Alianza Lima desde el plano dirigencial. (Foto: El Comercio)

Vamos con el tema selección. Estamos en una posición incómoda en las Eliminatorias y se dio con un DT peruano. ¿Qué sientes que pasó con Juan Reynoso?

Es difícil y aparte siempre es complicado trabajar tres días, luego te vas, y así tienes a los jugadores. Fue complicado, obviamente los resultados tampoco se dieron, y es así en el futbol lamentablemente. A mí también me hubiese gustado que Juan Reynoso se quede más tiempo . Pero dicen que a veces los cambios traen cosas nuevas, y veremos ahora con un entrenador nuevo.

¿Has hablado con Juan (Reynoso) o no hay contacto?

Hablé con él mientras estuvo en Alemania, nos juntamos y conversamos un poco. Después no volví a hablar con él.

¿Y a Jorge Fossati lo conoces?

Lo ubico, después de la final que vi (Liga 1 2023) cómo no acordarme de él (risas). He visto como está trabajando.

¿Y hablaste con algún jugador de selección de ese tema?

Me reuní con algunos en Lima, no hablamos mucho de selección, fue más un tema de diversión, cosas personales.

¿Sientes que Fossati puede sumarnos? Experiencia tiene, y se viene una Copa América en el medio antes del debut en Eliminatorias.

Sí, yo creo que esa Copa América va a ayudar mucho al entrenador para plantear su idea al grupo. Es un DT que tiene mucha experiencia y sabe muy bien, es de escuela antigua, conoce muy bien al jugador, trata de conversar mucho al jugador para que rinda en el campo. Es un estilo más Gareca, y eso funcionó y creo que va a ayudar. Esperamos como hincha peruano que le vaya bien.

Y hablaste del clásico de la final del 2023.

Merecido campeón, vi los dos partidos. La ‘U’ jugó muy bien, físicamente pasó por encima a Alianza y fueron merecidos campeones.

No te quiero comprometer, ¿pero qué opinas de que apagaron la luz?

Vergüenza total, es una pena lo que ocurrió. Para mi quita todo el placer de los hinchas o la pasión del futbol, es algo para mi increíble. No podía entenderlo, encima que lo haga el club de mis amores. Hay que aprender a perder, te ganaron en tu casa, jugaron mejor que tú, aguántela. Porque además del tema futbolístico pudo haber otros problemas, felizmente no pasó, pero igual es una vergüenza total.

Te quiero hablar del Bayern, ahora que habrá nuevo entrenador. ¿Demichelis o Xabi Alonso?

Demichelis es más cercano al club, porque a veces quiere llevarse jugadores allá (a Argentina) o traerlos acá. Xabi lo hace muy bien en Leverkusen, vive un año excepcional, yo creo que tiene las posibilidades más grandes de llegar al club, pero hay otros equipos interesados.

¿Hablas con ellos?

Con los dos tengo contacto, no mucho pero hablamos de vez en cuando.

Yo creo que Xabi Alonso tiene más chances de ir al Real Madrid.

Yo creo que ‘Micho’ (Demichelis) en algún momento va a ser entrenador del Bayern, si no es ahora en cinco o diez años pero lo va a ser.

Hoy el Bayern no tiene latinos, cuando antes tenía brasileños, paraguayos, peruanos. ¿Qué pasa ahora? O es que solo ven las canteras de Europa.

Te voy a decir una cosa que es muy preocupante y la vengo pensando hace tiempo. No es sólo en el Bayern, lo veo en el Bremen y en Europa en general. Los jugadores latinoamericanos ya no están viniendo mucho a Europa y es un tema muy preocupante. ¿Por qué? Yo creo que es un tema, más en Bundesliga, de adaptación. Que los dirigentes creen que los latinos van a traer problemas, no se adaptan, no aprenden el idioma, es un poco complicado lo que está pasando acá. Lo he escuchado y a mí me preocupa como peruano y latino, pero ven más los países europeos, y los traen acá. El latino no quiere acostumbrarse, no quiere aprender el idioma, no es fácil tampoco venir acá, no hacemos el esfuerzo en algunos casos, ven México como algo más agradable, Estados Unidos donde la cultura es más cercana tal vez, porque es complicado venir para acá, adaptarte a la comida, la cultura, el idioma. Es un tema preocupante que los latinos no estén viniendo para acá.

¿Sería un golpe duro no clasificar al mundial del 2026?

Totalmente. Sería muy duro pero a la vez si no se da, que espero que no, nos haría ver una realidad de cómo estamos en el fútbol actual. Hay muchas cosas que hay que cambiar y renovar, analizar el futuro del fútbol peruano, que espero que ya se esté haciendo. A raíz de que no fuimos al último mundial se debe analizar lo que se está haciendo, porque cada vez es más complicado. Ahora tenemos la posibilidad de seis cupos y medio, ojalá que se nos dé, porque la gente nos comienza a mirar, es una vitrina para el fútbol peruano que el equipo vaya al mundial. Sería lindo para que los chicos puedan salir y emigrar a Europa.

¿Te genera algo Ricardo Gareca en Chile?

Yo he dicho muchas veces, cada uno tiene su manera de pensar, cada uno ve su futuro. Él lo vio así, tomó la decisión de irse para allá, es una decisión personal.

Claudio Pizarro también comentó sobre la nueva etapa de Ricardo Gareca en Chile. (Photo by Javier TORRES / AFP)

¿Y habrá otro live tuyo como el de hace un año?

Canté y bailé, era mi cumpleaños. Nos vacilamos.

¿Escuchas buena música?

Escucho de todo, no algo en especial. Me gusta bastante el rock en español.

Y se viene el Oktoberfest, ¿te veremos ahí?

Es espectacular, es un buen vacilón. La ciudad se viste de gala, es algo muy especial para los bávaros y viene todo el mundo. Tienes que vestirte con la ropa de la ocasión, pantalón y ropa de cuero. Si vas con otra ropa, eres un extraño. Acá lo alquilan en todos lados.





