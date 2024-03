En el marco del Día Internacional de la Mujer, Depor conversó con Jovana de la Cruz, maratonista nacional que logró su cupo a París 2024 en la Maratón de Houston. La fondista natural de Huancavelica dio mayores detalles de su presente, cómo es su día a día siendo mamá de dos niñas (Nayara de 12, Killay de 3), qué problemas ha enfrentado como mujer y qué mejorar en el deporte peruano para buscar la igualdad que tanto se espera.

¿Cómo vienen siendo estos días de entrenamiento?

La preparación está yendo muy bien. Hemos tenido un pequeño descanso después del Campeonato Nacional de Cross Country y de la Maratón de Houston. Nos sentimos fuertes y eso es importante en este camino hacia correr otra maratón.

Previo a París 2024, ¿qué tienes planificado?

Quiero correr una media maratón, aún estoy por definir el lugar y tal vez una competencia indoor de 5 mil o 10 mil metros en pista atlética en Estados Unidos. La verdad serán máximo dos competencias, porque ya queremos enfocarnos 100 % a la preparación para llegar en buenas y óptimas condiciones a París.

¿Cómo combinas el hecho de ser mamá y atleta en estas fechas para el colegio?

La verdad, sí es un poquito agotador, porque ya las responsabilidades crecen. Es organizarme un poco más, levantarme más temprano de lo habitual, irme a dormir más tarde. Felizmente, mi niña es muy independiente, la mayor me ayuda un montón. Así que en eso hemos encontrado un gran balance. Nayara, de 12 años, entra a sexto grado, pero es una niña muy independiente. En el tema del forrado, en el tema de los nombres para los útiles, todo ella lo realiza, me ayuda. Killay, de tres, aún no entra aún al nido, solo está en talleres de natación. Lo más complicado con ella es llevarla, recogerla, estar ahí, pero igual es una tarea que todos los padres cuando decidimos tener hijos lo tenemos presente.

Jovana de la Cruz competirá por tercera vez en unos Juegos Olímpicos, tras Río 2016 y Tokio 2020. (Julio Reaño/GEC)

¿En estas vacaciones has podido viajar con tus hijas?

La verdad es muy complicado porque las vacaciones o los viajes que realizamos con las niñas, pues tiene que ser planificado con las vacaciones que tenemos nosotros o con los días de descanso que nos dan, sobre todo después de una maratón. No se coincide mucho, pero realizamos pocos viajes. A veces a inicio de año corremos una maratón, no tenemos tiempo y luego de ahí viene otra maratón, es un poco complicado y pues cerca de dos o tres años que no hemos estado saliendo, porque nos hemos estado enfocado un poquito más en correr. Cuando uno está preparándose para una maratón, necesita mayor concentración, tiempo, disciplina, y bueno felizmente la mayorcita ya lo entiende. Sí le gustaría viajar y todo, pero sabe que las vacaciones se planifican de acuerdo al descanso de mamá.

La más grandecita entiende que su mamá quiere estar lista para París...

Sí, ya la mayor entiende bastante y también la veo que ya está entrando a otra etapa en el colegio, ya tiene amiguitos y eso. Entiende, pero aún le cuesta aceptar, se frustra muchas veces porque yo, por ejemplo, para llevarla, recogerla, siempre la tengo en apuros. Me dice ‘mamá todo el tiempo tienes que ir a correr, correr’. Ya lo entiende, pero aún como que no lo acepta del todo. Pero ella también sabe que esto me gusta, podría estar trabajando de manera convencional, pero realmente esto me apasiona. Ella ve que en ocasiones cuando no puedo entrenar porque tengo algún dolor, me siento frustrada, enojada, ella capta todo eso y me dice ‘mamá, realmente si te gusta el atletismo’, al final como que lo acepta.

Cuando vas a competir afuera, ¿cómo haces con tus niñas?

Se quedan con mi esposo y mi mamá. Mi mamá está todo el tiempo ayudándome, como son sus únicas nietas, las lleva para aquí y para allá. Creo que sin mi mamá hubiera pensado mucho en tener una segunda niña, tal vez ya no estaría corriendo, porque demanda mucho tiempo el atletismo y tener hijos también

En el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿has sufrido algún trato desigual durante tu carrera?

Yo he estado en un ámbito deportivo donde los premios se daban por igual. Ahora, con todo lo del empoderamiento de la mujer, se nos está tratando igual que los hombres. Tal vez la diferencia es al ser mamá, porque como que tienes menos oportunidades, el trato sí puede ser un poco diferente, porque cuando una decide ser mamá, hay que cosas que tienes que postergar. Por ejemplo, cuando tienes una hija, como deportista te pueden quitar el sueldo y cosas así, pero es un tema muy complejo. Felizmente, a mí me han tratado muy bien, tal vez es más la carga emocional o mental que lleva la mujer, pero después de todo yo creo que vamos avanzando bien.

¿Qué es lo más fuerte que has vivido siendo mujer o mamá dentro del deporte?

Lo más difícil de ser mujer es cuando decide una ser madre. Por ejemplo, cuando estuve en el Centro de Alto Rendimiento con mi primera niña, tuve que dejarla mucho tiempo. Había ocasiones en las que tenía que priorizar mis entrenamientos y la dejaba llorando porque tenía que estar entrenando, en ese entonces tenía que exigirme más para poder correr y generar un sueldo. Dejé mucho tiempo a mi niña por correr y como que me salté muchas etapas, creo que muchas mamás también pasan por eso.

¿Consideras que hoy por hoy el trato es igualitario en la sociedad, en el deporte? ¿Te has sentido discriminada por ser mujer o mamá?

Sí, yo he sentido el trato así por igual, tal vez siendo mamá es muy diferente, porque uno decide ser mamá y luego como que el apoyo ya no existe porque ya no estás corriendo. Es un tema como que muy complejo porque tú estás en el alto rendimiento, decides ser mamá y pues ya no recibes el apoyo de la empresa privada. Tú mencionas que vas a ser mamá y te cortan el contrato y todo. Yo felizmente tuve el apoyo de la empresa privada cuando decidí tener a mi segunda niña, me respaldaron, eso ayuda bastante, porque al final estás sin esa presión ni estrés emocional. Con mi primera niña fue un poco diferente, porque en ese momento también no sabía de muchas cosas y pues no pude reclamar el pago que hubiese tenido, pero con la segunda fue muy diferente, tanto la empresa privada como la federación estuvieron apoyándome en lo que se podía.

¿Es un triple reto ser mujer, mamá y atleta a la vez?

Es un reto la verdad, ser mujer, mamá y atleta. Ahora con la segunda niña como que recién entiendo un poco más, cuando uno decide ser mamá, es una etapa muy linda y todo, pero también es un proceso en el que vas a a dejar de correr, los cambios hormonales, emocionales, sumando al estrés de que te digan que ya no te van a apoyar. Es muy retador volver de un embarazo, porque tienes que enfocarte en todo, uno tiene que hacer el mayor esfuerzo para lograr ser mamá, deportista y todo.

Comentabas que en tu caso la empresa privada y la federación siempre te apoyó en ese periodo de ser mamá...

La verdad sí, es súper importante y determinante porque yo cuando decidí tener a mi segunda niña venía de una lesión y luego de ahí era el año olímpico, para una empresa también es muy complicado, por eso entonces me auspiciaba Nike y ellos nunca me negaron, ni me decidieron cortar el pago, me siguieron apoyando, porque sabían que iba a regresar en el 2021 y sentí totalmente su apoyo, igual sentí el respaldo de Lima Expresa, en todo momento me apoyaron. Felizmente, he contado con empresas que han velado por mi salud emocional, me han tratado como un ser humano y no tanto como una auspiciada que genere y todo ello. Sé que tenemos un contrato en el que yo debo aportarles, pero por encima de eso he sentido el respaldo y apoyo.

¿Tu hija mayor sabe qué se conmemora el 8 de marzo?

Sí, en realidad ya sabe, porque en el colegio conmemoran ese día y ya conoce. A veces me dice, ‘mamá, qué difícil es ser mujer’. Ella ve las responsabilidades que una mujer tiene que cargar cuando decide tener un hijo. Yo creo que por más que el varón sea muy responsable y todo, al final la carga emocional casi siempre cae en una mujer.

¿Qué mensaje podrías darles a todas las mujeres en el El Día Internacional de la Mujer?

Que las mujeres somos más fuertes de lo que creemos y en ocasiones en las que la vida nos pone las pruebas es ahí donde realmente salta esa fuerza que muchas veces no sentimos tener. Abracémonos, amémonos y felicitémonos por lo fuerte que somos y por ese don tan bello que Dios nos mandó al ser mujer.

¿Qué debemos mejorar a raíz de esta fecha en el deporte nacional?

Que sigan dando mayores oportunidades a las mujeres y que no vean a una mujer cuando decide tener un hijo que perderá el tiempo o algo así y no decidan invertir tanto la empresa privada como el Estado. A veces ven como que son nueve meses en las que una no va a poder hacer esto o lo otro, ese es un punto bastante a mejorar.

Jovana de la Cruz clasificó a París 2024 con un tiempo de 2h26m49s, un segundo menos que la marca mínima.





