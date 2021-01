A estas alturas del año, Edison Flores ya debería estar entrenando en Estados Unidos junto al DC United, sin embargo, como él mismo lo dice “este no es un año normal” y se vivió mucha incertidumbre con respecto al arranque de la MLS, razón por la cual el futbolista aún se encuentra en tierras peruanas. y entrena con algunos de sus compañeros en la VIDENA para no perder ritmo y regularidad.

“Normalmente la pretemporada de la MLS empezaba el 20 o 25 de enero y el campeonato empezaba a finales de febrero, pero obviamente este no es año normal y eso ha ido atrasando también el tema de la MLS. Gracias a Dios ya se pudo dar la programación y ya teníamos fecha”, señaló el jugador de la Selección Peruana en una entrevista en ATV con César Vivar.

Sin embargo, el futbolista contó que, buscando no quedarse sin actividad por mucho tiempo intentó mirar a otros rumbos y analizó la posibilidad que quedarse a jugar el campeonato peruano, incluso confesó que hubo un acercamiento de parte de Sporting Cristal.

“Cuando no teníamos fechas, yo empecé a hablar con mi agente para ver opciones a préstamo porque decían que la MLS empezaba en mayo y obviamente es mucho tiempo sin estar sin competencia para un jugador normal. Hasta el día de hoy no se pudo concretar nada, se habló de algunos equipos peruanos pero a mi no me llegó ninguna llamada pero hubo un acercamiento con Sporting Cristal pero obviamente lo descarté”, señaló.

En la misma entrevista Edison Flores fue consultado por la posibilidad de haber vuelto a vestir la camiseta de Universitario de Deportes, club del cual es hincha confeso. “Hubiese evaluado como evalúo todas las opciones que me puedan llegar. Como no tenía fecha exacta de volver a la MLS, algunos compañeros daban como consejo pedir su préstamo para los juegos internacionales y no quedarse sin competencia, esa era la prioridad en ese momento”, sostuvo,

Ricardo Gareca regresa a Argentina hasta el término de la cuarentena

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, partió a Buenos Aires, luego de que se diera a conocer el regreso a la cuarentena total y la suspensión de todas las actividades colectivas, incluyendo deportivas.

Depor pudo conocer que el estratega argentino pasará la cuarentena junto a su familia, hasta el término de la misma en nuestro país, la cual está prevista hasta el 14 de febrero. No obstante, ello podría variar en caso los contagios sigan incrementándose en el país.





Edison Flores confesó que tuvo la oportunidad de llegar a Cristal. (Video: ATV)