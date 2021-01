Anunciaron a Alejandro Duarte, Alejandro González, Percy Prado, Irven Ávila, Alejandro Hohberg y, como si no fuera suficiente, arrancaron con todo la pretemporada. En Sporting Cristal tienen claro los objetivos para este 2021: alcanzar el bicampeonato y que el nombre de la institución no pase desapercibida en la Copa Libertadores. Para Roberto Mosquera el torneo internacional es algo más que un reto.

“Al margen de dónde juguemos Copa Libertadores, lo que me importa es la preparación. No puedo prepararme por Zoom, porque la Libertadores no es un reto para nosotros, es una deuda que tenemos”, expresó el técnico celeste en RPP. Ojo, los bajopontinos disputarán el certamen desde la etapa de grupos.

Roberto Mosquera siguió hablando del desafío que se viene en Copa Libertadores: “Tenemos que prepararnos bien, estamos representando al país, no estamos yendo a cualquier torneo. Estamos yendo a la Champions de Sudamérica”.

Ojo, en tienda celeste ya tienen el plantel completo. A las cinco incorporaciones, se confirmó que renovaron contrato con Omar Merlo (tuvo chance de ir a Universidad de Concepción de Chile) y Jesús Pretell, por su parte, se puso otra vez la celeste: estuvo a préstamo en Melgar.

El estratega de Sporting Cristal también se refirió al hecho de que la pretemporada ya no sea presencial (por las medidas de confinamiento tras el incremento de contagios en el país): “El año pasado hubo picos altísimos de disciplina, hubo algunos casos de Covid-19, pero más que irresponsabilidad, fue porque algunos tuvieron que viajar. Creo que se hizo un campeonato coherente”.

Mosquera añadió que “nos hemos ganado un espacio, porque hicimos las cosas bien. Durante el fútbol habían millones de personas viendo fútbol y colaboró con el país porque muchos se quedaron en sus casas. A los equipos nos deben permitir hacernos pruebas el lunes y quedarnos concentrados sin salir por 15 días para terminar con nuestra preparación”.

