¿Qué acciones tomó Jorge Fossati en sus primeros días como DT?

Cambio de rivales en amistosos

En el día de su presentación, a Fossati le consultaron sobre los amistosos que iba a disputar la bicolor en marzo de este año. Hasta entonces, la información era que Italia y Guatemala asomaban como posibles rivales; pero el uruguayo detuvo todo avance de negociación previa que venían gestionando desde la FPF. Su prioridad era clara: aprovechar la primera fecha FIFA del 2024 para medirse contra rivales de la misma región. “No tengo problemas en comer pasta italiana. El problema es saber para qué estamos trabajando y, en este momento, en un plazo mediano o corto, tenemos la Copa América y ahí juegas contra rivales sudamericanos o Centro América. Luego, la gran meta: la Eliminatoria. Que yo sepa, no participan ni asiáticos, ni africanos, ni europeos”, declaró en una entrevista.

Y en esa misma línea, la posibilidad de enfrentar a rivales de Conmebol o Concacaf creció. “Serán rivales centroamericanos, está un 99 % avanzado. Son dos selecciones de ahí, que últimamente han jugado contra Argentina, Uruguay y Brasil. Son rivales importantes, que nos permitirán enfrentar a elementos con características parecidas a las que veremos en la Copa América”, añadió Fossati. Si bien no está confirmado, trascendió que la ‘Blanquirroja’ chocará contra Nicaragua y República Dominicana en marzo. Ambos cotejos se llevarían a cabo en Lima, con la finalidad de optimizar los tiempos que maneja el comando técnico del uruguayo.

Preocupación por actualidad de seleccionados

Como técnico que inicia su proceso al mando de una selección, Fossati entendió que el primer mensaje hacia sus jugadores era tan importante como la ilusión que hay por llegar al Mundial. Por ese motivo, el discurso del entrenador estuvo dirigido hacia los jugadores cuya actualidad futbolística preocupa a cualquiera. Christian Cueva y Paolo Guerrero encajan en esa lista por distintas razones, unas peores que otras, pero el ‘Flaco’ los considera a ambos por igual en una futura convocatoria. El problema, claro está, es que depende más de ellos que del uruguayo. ‘Aladino’ necesita operarse de la lesión a la rodilla para volver a jugar, mientras que al ‘Depredador’ le urge encontrar un equipo donde continuar jugando en alta competencia a sus 40 años.

“Me preocupan los que no están trabajando para ver si podemos ayudarlos en algo. Lo haría con cualquiera de los jugadores que normalmente integraron el seleccionado”, explicó el DT al respecto. Y ese gesto es importante, porque considera a todos por igual. Apuntando a marzo, Cueva está totalmente descartado por su lesión; pero Guerrero sí tiene la posibilidad de formar parte de al lista de Fossati. De encontrar equipo en los próximos días, llegaría con lo justo a los partidos de fecha FIFA. Por otro lado, está lo planificado por el DT, quien visitará a los jugadores seleccionables que militan en la liga local y en el exterior.

Relación con la prensa deportiva

Debido al interés público que despierta la selección peruana, el contacto del técnico nacional con la prensa deportiva será constante. Fossati tiene experiencia en eso y sabe que es igual de importante mantener una buena relación en todo sentido. En su presentación en la Videna, ofreció una especie de almuerzo general para quienes fueron a cubrir el evento. Se pasó un momento ameno y abierto para todos los del rubro, algo que no había sucedido con su antecesor Juan Reynoso. Y en la misma línea empezó también a ofrecer entrevistas con distintos medios de comunicación, como parte de su estrategia para acercarse al hincha de la bicolor.

Sin embargo, así como mantiene una relación sana con la prensa, también deja frases que han sido criticadas por los mismos colegas cuando le preguntaron por Christian Cueva. “Entiendo que como periodista te preocupe cómo darle un tinte de sensacionalismo. Yo preguntaría, ¿qué cambia hasta que no lo operen? A mí no me cambia nada que esté haciendo una pichanga o que esté en la playa”, comentó el DT. La pregunta es tan válida como la decisión de Fossati de no responder si así lo quiere. Pese a ello, el técnico debe acostumbrarse a que ese tipo de situaciones serán constantes durante su estadía en la bicolor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR