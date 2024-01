Tras develarse la grave lesión que Christian Cueva arrastraba durante siete meses, noticia denominada ‘bomba’ por lo bien guardado que estaba su caso, quizá porque pese al estado físico del futbolista, el club renovó su contrato de agosto a diciembre, autoridades del fútbol y exjugadores cercanos se pronunciaron para confirmar la información. “Christian Cueva tiene un problema en la rodilla; puede jugar, pero lo limita. Él quiere jugar. Lógicamente, eso lo limita para trabajos y por eso no está en las mejores condiciones físicas. Esa es la realidad”, señaló Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF. Luego, fue el turno de César Cueto, embajador leyenda de Alianza Lima. “Christian Cueva me comentó que arrastraba dolores en la rodilla, pero quería jugar y apoyar al equipo. Pedía jugar lo que disponga el cuerpo técnico y médico, pero no midió el grado de dolor. Yo le aconsejaba que hable para que todos sepan la verdad”, contó el ‘Poeta de la zurda’.

Mauricio Larriera, por aquel entonces entrenador de Alianza Lima, por primera vez habló sobre la lesión de Christian Cueva. “Sé la dolencia que tiene (Christian Cueva). Está intentando minimizarla con el área de sanidad para estar disponible. Todo lo que ocurra de aquí para adelante, no me compete hablarlo a mí porque es una decisión muy personal de un futbolista que tiene mucho prestigio y la que yo trato de cuidar”, indicó el uruguayo. Curiosamente, no lo tuvo más en cuenta para el resto del campeonato, incluyendo la final contra Universitario de Deportes, instancia que no pudo ganar el cuadro de La Victoria tras empatar (1-1) en el Monumental y perder (2-0) en Matute.

Tras caer la final, la nueva estructura deportiva del club integrada por Néstor Bonillo (asesor deportivo), Bruno Marioni (director de fútbol profesional) y Alejandro Restrepo (entrenador) encabezaron una purga de jugadores sin precedentes en la institución. Trece futbolistas se fueron de La Victoria por no encajar en el perfil de jugador requerido para la nueva versión de Alianza Lima y entre los separados estaba Christian Cueva, pues en 27 partidos jugados (1373 minutos) no hizo gol y apenas registró una asistencia. Por lesionarse jugando por el club, los gastos de la operación y rehabilitación correrán por la institución y están por tener un acuerdo.

¿Dónde se operará Christian Cueva?

Al respecto, la recomendación que le hizo el área médica de la Selección Peruana a Christian Cueva es que logre operarse con un doctor especialista en lesiones de rodilla. Fue así que le sugirieron que se ponga en manos del reconocido doctor español Ramón Cugat, quien ha operado a grandes jugadores como Luis Suárez, Jefferson Farfán, entre otros . Una vez operado, el jugador deberá de esperar entre 30 a 60 días para que tenga el alta médica, posteriormente deberá de viajar rumbo a Arabia Saudita para realizar la recuperación en su club, el Al Fateh. Ahora bien, lejos de prepararse para este importante momento, el volante protagonizó un partido de ‘fulbito’ en Trujillo, lo cual fue comentado por Jorge Fossati, el actual entrenador de la selección peruana y que ha dicho que lo necesita en la Bicolor.

“¿En qué cambia (la situación de Cueva), hasta que no se le opere? A mí, no me cambia nada que juegue una ‘pichanga’ o que esté en la playa. Ojalá y el problema fuera eso porque yo estaría feliz. Lo que pasa es que los médicos me dicen que hoy tiene que ser operado sí o sí y que no hay otra solución”, sostuvo el DT en diálogo con los medios de prensa. En esa misma línea, Jorge Fossati detalló que no hay mucho más que pueda hacer el jugador para retomar la actividad y volver a entrar al universo de jugadores a tomar en cuenta para la Selección Peruana, por lo que depositó toda su confianza en los profesionales para que puedan ayudarlo a volver a los campos de juego.





