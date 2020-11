Gianluca Lapadula recibió el llamado de Ricardo Gareca para representar al Perú en la segunda fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 ante Chile y Argentina que se llevará a cabo en las próximas semanas. El delantero de nacionalidad italiana y peruana llegó a Lima el domingo pasado y este lunes sorprendió a todos sus seguidores con una fotografía en redes sociales.

El ‘9’ de Benevento de la Serie ‘A’ de Italia apareció en una de sus historias de Instagram con la camiseta de la Selección Peruana y con una gran sonrisa. El futbolista espera sumarse pronto a los entrenamientos de la bicolor y sumar minutos en los partidos ante Chile y Argentina. Pero, todo depende del ‘Tigre’ Gareca.

Gianluca Lapadula con la camiseta de la Selección.

La Selección Peruana espera que Gianluca Lapadula se acople lo más rápido posible al grupo ya que tendrá la difícil misión de hacer que los fanáticos se olviden -por un momento- del capitán Paolo Guerrero y de Jefferson Farfán, quienes no podrán jugar por lesión.

El avión que trasladó a Gianluca Lapadula tocó suelo peruano a las 9:39 de la noche del domingo, procedente de Ciudad de Panamá, en donde el nuevo jugador de la Selección Peruana y sus familiares hicieron una de las dos escalas (la otra fue Ámsterdam) tras dejar Italia.

Cabe precisar que en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el artillero recibió su DNI y pasaporte peruano, documentos con los que quedó habilitado para representar a la bicolor, en los dos encuentros programados para esta fecha y en los que vengan.

En cuanto al ámbito futbolístico, Lapadula llega con buen ritmo a las Clasificatorias, ya que fue considerado por el Filippo Inzaghi, técnico de Benevento, para arrancar como titular en los últimos partidos del equipo en la Serie A de Italia.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. La plantilla de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, señaló Lapadula en una reciente conferencia de prensa.

