Este domingo por la noche, Gianluca Lapadula y Pedro Gallese llegarán a Lima, en el mismo avión y con el mismo objetivo: dejarlo todo en la cancha para poder sumar los puntos en juego junto a la Selección Peruana, en los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias a Qatar 2022. La meta, como en cada fecha, es escalar en la tabla de posiciones del torneo de Conmebol.

Según pudo conocer Depor , el delantero de nacionalidad ítalo-peruana pisará suelo limeño esta noche y recibirá inmediatamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) como pasaporte, que lo convierten oficialmente en un ciudadano peruano. Con los documentos, el sueño de vestir la camiseta de la bicolor estará más cerca para el delantero, que arriba al aeropuerto Jorge Chávez con su padre y madre.

Es preciso destacar que el futbolista llegará con buen ritmo a los partidos ante Chile y Argentina, ya que fue considerado por el Filippo Inzaghi, técnico de Benevento, para arrancar como titular en los últimos partidos del equipo en la Serie A de Italia.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. La plantilla de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, señaló Lapadula en una reciente conferencia de prensa.

¿Cuándo viajará la Selección Peruana a Chile?

El tercer partido de la Selección Peruana por las Eliminatorias a Qatar 2022 se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago y en la FPF ya organizan el viaje de los seleccionados rumbo al país vecino.

En conversación con ESPN, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, brindó algunos detalles del viaje que tendrán que hacer los dirigidos por Ricardo Gareca para enfrentar a Chile. El directivo aseguró que se vienen trabajando en una serie de coordinaciones y contó que ya existe una fecha de partida.

“Se tiene previsto que la Selección Peruana viaje el 11 a Santiago de Chile para estar ahí el 12, jugar el 13 y volver el 14 temprano. El campo está muy bien, por ese lado no hay ningún inconveniente. Estamos viendo el tema de distancias , los permisos por el toque de queda y los protocolos de sanidad en todo para planificar en base a eso”, aseguró.





