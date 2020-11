Argentina y Paraguay se vieron las caras el jueves pasado por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El partido quedó igualado 1-1, pero dejó un mal sabor en muchos amantes del fútbol debido al polémico arbitraje del brasileño Raphael Claus y uso del VAR durante el encuentro en La Bombonera. Vamos tres fechas y hay bastante polémica en la actualidad.

A través de su cuenta de Twitter, el exarbitro argentino Javier Castrilli se hizo presente para hablar fuerte y claro sobre el uso del VAR en los partidos de las Eliminatorias, donde se vienen viendo una serie de irregularidades. En su texto también nombró lo sucedido en el choque entre la Selección Peruana y la ‘Canarihna’.

“Luego del partido Perú vs Brasil y Argentina vs. Paraguay estamos en condiciones de afirmar que el VAR en manos de los árbitros sudamericanos es como darle una navaja a un mono”, precisó el exjuez a través de sus redes sociales.

Es preciso recordar que tras el Perú vs. Brasil, Castrilli también utilizó sus redes para manifestar su incomodidad. "El protocolo del VAR desnuda un error conceptual. No se le debe seguir dando al árbitro central la última palabra, y de esa forma la facultad de acudir o no a la tecnología. El VAR debe servir para corregir y no para consagrar u ocultar errores”, señaló en su cuenta de Twitter.

Javier Castrilli fue árbitro FIFA desde 1992 hasta 1998, ganándose el apodo del ‘Sheriff". Ha impartido justicia en el Mundial Sub-17 de 1993 en Japón (partido inaugural y final), el Mundial Sub-20 de 1995 en Qatar, la Copa América 1995 en Uruguay, la Copa Confederaciones de 1997 en Riad y el Mundial de Francia 98’.

Cabe precisar que tras el punto obtenido el jueves pasado, Argentina continúa como líder de la la tabla de posiciones con 7 unidades, sin embargo, Brasil, que juega este viernes ante Venezuela, le sigue los pasos con un punto menos en el segundo lugar. Perú, por su parte se encuentra momentáneamente en el puesto 8 y hará todo lo posible para sumar de a tres ante Chile.





