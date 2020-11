Este jueves arranca la tercera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 y el viernes por la tarde, la Selección Peruana tendrá que enfrentar a su similar de Chile, protagonizando uno de los encuentros más esperados de la fecha en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, donde ambas escuadras tienen la necesidad de salir a luchar por los puntos en juego, situación que hace aún más emocionante el choque.

A un día del tan esperado encuentro, Depor se comunicó con dos periodistas del vecino país; Christian Barrera, de ‘La Tercera’ y Ramiro Fuenzalida, de ‘Mercurio’. Ambos profesionales brindaron su punto de vista sobre las dos selecciones hermanas y lo que se espera de este enfrentamiento.

“No será nada fácil como nunca lo ha sido, es un clásico, hay rivalidad, es un partido que se vive de manera especial, más allá de que no haya público. Creo que así lo visualizo, primará el buen fútbol y la velocidad, con pierna fuerte. A ambos técnicos les gusta eso, dominar, tocar bien, construir. Será un partido entretenido, quizá de los mejores de esta fecha”, detalla Barrera sobre el duelo.

Fuenzalida, por su parte, asegura que se tratará de un partido abierto en el que Chile tiene la obligación de ganar, además resalta el buen juego de las bandas de la ‘bicolor’ y asegura que es algo que Reinaldo Rueda tiene en la mira para poder neutralizar.

“André Carrillo y Luis Advíncula tienen gran potencia por los costados que es el gran temor que hay aquí. Lo que uno avizora es que va a ser un partido en el que Perú llegue con jugadores de muy buen pie, va a salir rápido y va a explotar la velocidad de las bandas que es algo que Rueda va a tratar de tapar con jugadores rápidos para que los de Perú no puedan pasar mucho por esa área”, precisó.

¿Cómo ven a la Selección de Gareca?

No es un secreto que la bicolor ha tenido una buena evolución en los últimos años con Ricardo Gareca como técnico y definitivamente, tras la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018, los países rivales nos miran con otros ojos. Esto lo confirma Christian Barrera cuando hace un breve comentario sobre los partidos previos que disputó el equipo blanquirrojo ante Paraguay y Brasil.

“La percepción que tenemos de Perú es muy distinta a la que tenemos de la Eliminatoria pasada. Perú ha crecido bastante y podemos verlo en Paraguay, donde personalmente creo que Perú mereció ganar y también pudimos verlo ante Brasil, donde Perú hizo un buen partido, donde hubo ciertas polémicas en el arbitraje, ante un Brasil muy fuerte. Brasil hizo los merecimientos para ganarle a Perú, pero Perú también lo hizo para quedarse con los tres puntos”, detalla el periodista.

“La percepción no es de ese equipo cuando decíamos en Chile nos toca Perú, son tres puntos fáciles, esta vez no. Es un rival de cuidado que perfectamente te puede ganar. De hecho es uno de los candidatos fuertes a clasificar porque viene de un proceso exitoso”, continúa.

En la misma línea, Fuenzalida refuerza la idea asegurando que el principal punto a favor de Perú, frente a 'La Roja’ es que la bicolor “viene trabajando con una base permanente y tiene un funcionamiento que Chile aún no sostiene”. Y es que desde que Gareca asumió las riendas del plantel se ha encargado de consolidar un equipo base, con una serie de alternativas de buen nivel que se sienten parte del equipo y que cuando les toca salir a la cancha saben cómo hacer para que todo se sostenga con el mismo ritmo.

Sobre el presente de Reinaldo Rueda

El hecho de no haber clasificado el Mundial es algo que aún pesa en el país sureño y los directivos de la Federación no están dispuestos a pasar por lo mismo en Qatar 2022. Por tal motivo, la presión que han puesto sobre los hombros del técnico, Reinaldo Rueda, es bastante pesada y es probable que esta fecha doble ante Perú y Venezuela sea la última oportunidad que tenga para demostrar lo que puede hacer.

“Está claro que si Chile obtiene menos de tres puntos en esta jornada, la dirigencia va a evaluar la continuidad de Rueda. Para los directivos es super importante clasificar a un mundial, no se esperaba quedar fuera del mundial pasado y hay mucho dinero ahí que es clave para los proyectos de esta nueva administración”, comenta Fuenzalida.

Por otro lado, si bien el periodista de 'La Tercera’ coincide en la gran presión que recae sobre Reinaldo Rueda y el equipo en general, asegura que ve poco probable la salida del técnico, sobre todo desde el lado económico ya que la Federación tendría que cumplir con lo establecido en el contrato y pagarle un monto que asciende los 2 millones de dólares.

“Es imperioso ganar, un empate o una derrota será complicado. Pero no sé si eso signifique despedir a Reinaldo Rueda, porque echarlo significa pagarle casi 2 millones de dólares y hoy día la situación financiera en la ANFP es mala. Tampoco creo que Rueda tenga dos millones de dólares para pagar y querer irse, si es que no le gusta el equipo. Yo creo que hay compromiso, más allá de que Chile tuvo problemas defensivos y tuvo momentos bajos ante Uruguay y Colombia. Hay presión pero no sé si sea tanta para hablar de la continuidad del entrenador. Evidentemente dos derrotas, si Chile pierde ante Perú y Venezuela, cambia la situación. Pero un empate jugando bien quizá no”, señaló.

Como se puede observar, la cancha pinta para un partido bastante disputado, donde ambas selecciones necesitan las unidades en juego para continuar en carrera y poder conseguir un pase al Mundial. Lo que se viene es un clásico con historia, emoción y bastante buen fútbol.

