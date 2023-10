¿Por qué decidiste sacar una edición especial de tu libro “Si se pudo”? ¿Qué cambió en esta edición en comparación con la anterior?

La verdad es que decidí hacer una edición especial de mi libro “Si se pudo” por dos razones principales. En primer lugar, quería darle su merecido a ese logro del club que, de alguna manera, ha sido subestimado a lo largo del tiempo. Esto es un tributo a los hinchas y una forma de mantener vivo ese recuerdo que tanto nos llena de orgullo. Por otro lado, siendo un poco idealista, también deseaba que este logro pudiera inspirar a las nuevas generaciones. Quería que los jóvenes a quienes estoy formando ahora vieran en este logro del pasado algo que los motive a mejorar sus condiciones en el presente y, quién sabe, tal vez se conviertan en futbolistas profesionales en el futuro. En cuanto a las novedades en esta edición especial, encontrarás más detalles y un enfoque renovado en estas dos razones fundamentales que nos llevaron a relanzar el libro.

¿Cómo valorarías la importancia de la victoria de Cienciano en la Copa Sudamericana 2003 para el fútbol peruano?

Para el fútbol peruano, es simplemente un motivo de orgullo. Básicamente, eso es lo que significa. Tal vez, también para la moral, para confiar en que somos capaces de conseguir logros impensados en nuestra realidad. Es una motivación para trabajar mejor y aspirar a conseguir nuevos logros. En lo personal, la verdad es que, como jugador, sigue beneficiándome hasta ahora. Imagínate, ya siendo ex futbolista, por las oportunidades que me brinda en la parte laboral o simplemente por el reconocimiento de la gente. Durante mi carrera, me permitió tener mayores posibilidades, incluso de ir al extranjero, y fue un buen respaldo para tener oportunidades también en la selección, además de beneficios comerciales que me ayudaron durante mi carrera.

Han pasado más de 20 años desde que Cienciano ganó la Copa Sudamericana. ¿Qué opinas que ha cambiado en el fútbol peruano desde entonces que ha hecho que sea difícil repetir ese éxito internacional?

Sí, como mencionaba, la victoria de Cienciano en la Copa Sudamericana fue un motivo de orgullo para todos los peruanos. Nos demostró que somos capaces de lograr grandes cosas en el fútbol internacional. Sin embargo, lamentablemente, en estos años no siento que hayamos avanzado sustancialmente en esa dirección. Básicamente, el problema radica en que no hemos abordado adecuadamente las raíces de nuestros problemas. La falta de inversión y trabajo en la base, en las fuerzas básicas y en la infraestructura ha sido evidente. No hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar esos aspectos fundamentales. En realidad, creo que no hemos aprovechado al máximo el potencial que tenemos. Mientras no se produzca un cambio de mentalidad a nivel dirigencial y se invierta en el desarrollo del fútbol desde la base, temo que seguiremos en este camino y será difícil repetir el éxito internacional que logramos hace más de dos décadas.

¡Si se pudo! se puede adquirir por la página de Facebook: Julio García Mesones Oficial. (Imagen: Difusión)

¿Cuáles son las lecciones o valores que has llevado contigo de tu tiempo como jugador en Cienciano y de esa histórica campaña en 2003?

La lección más importante que me llevo es que todo es posible con esfuerzo. Aprendí que un grupo humano comprometido y dispuesto a sacrificarlo todo es capaz de alcanzar objetivos que parecían imposibles. Básicamente, esa es la lección fundamental que he llevado conmigo a lo largo de los años.

¿Qué sentiste al agregar nuevas historias y reflexiones a tu libro “Si se pudo” después de años? ¿Hubo alguna historia en particular que te emocionó recordar o compartir?

Sí, en realidad, esta idea surgió hace ya algunos años, cuando me reuní nuevamente con mis compañeros de equipo. Durante esa reunión, surgieron anécdotas que se me habían escapado anteriormente. Aunque todavía hay muchas más anécdotas por contar, estas fueron las que más recordamos. Por eso decidí escribirlas y, en el momento de hacer una nueva edición, incluirlas. Básicamente, ese fue el proceso. No descarto que en el futuro haya más anécdotas que quiera escribir y agregar en una nueva edición.

¿Hubo alguna historia en particular que te emocionó recordar o compartir?

Y más que alguna anécdota en sí, el solo hecho de recordar a Carlos Maldonado, en paz descanse, porque fue básicamente él quien no me motivó, pero sí en algún momento él dijo, “sería bueno escribir un libro con las anécdotas, todo lo que vivimos, porque la pasamos espectacularmente”. Entonces, a partir de esa opinión de él, ese comentario, fue que yo me animé a escribir el libro y bueno, está dedicado también a su memoria.

Cienciano alzó la Copa Sudamericana 2003 ante River Plate de Argentina.

¿Crees que Cienciano podría volver a alcanzar el éxito internacional?

Sí, me parece que Cienciano, después de lo que sufrió durante los años en la segunda división y bajo la dirección de una nueva administración, ha mejorado considerablemente en aspectos administrativos y en su visión de futuro. Ahora parece estar más institucionalizado que antes, cuando era más informal. Esto abre nuevas posibilidades para el club, y espero que continúen por ese camino. Aunque están haciendo un mejor trabajo tanto en el aspecto deportivo como en el administrativo, todavía no han logrado aprovechar completamente la identidad y la historia que han construido a lo largo de los años. Por lo tanto, espero que, en su búsqueda de mejora, también consideren este detalle. No se trata solo de mejorar en el ámbito administrativo y deportivo, sino también en términos logísticos y en la gestión de la identidad del equipo, que es lo que creo que actualmente le falta al equipo.

¿Cuál crees que debería ser el enfoque del club para lograrlo?

Apuntar a complementar el buen trabajo que están realizando en cuanto a la identidad. En cuanto al tema de la identidad, es importante entender que se debe construir y consolidar con el paso de los años. ¿Cómo lograrlo? Bueno, fomentando y dándole verdadera importancia a las divisiones menores, ya que estos jóvenes serán quienes representarán al equipo en unos años, y lo harán con una mayor entrega, pasión y sentido de pertenencia, por decirlo de alguna manera.

¿Cómo pueden los aficionados adquirir tu libro?

Pueden comprar el libro directamente a través de mi página oficial de seguidores de Facebook e Instagram: Julio García Mesones Oficial. Además, una vez que esté disponible la impresión, habrá puntos de entrega y venta en Cusco, específicamente en el kiosco de la Plaza San Francisco, y en Piura, en las tiendas de Roland Sport. Para aquellos que se encuentren en otras ciudades, pueden ponerse en contacto directamente conmigo y gestionaré el envío a través de una empresa de mensajería. El precio es de S/30.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR