¿Qué sueño deseas alcanzar como futbolista?

Mi sueño es jugar en el primer equipo de Juventus.

¿Cuántos torneos jugaste hasta ahora con Juventus?

Con Juventus jugué varios torneos. Hace poco estuvimos de gira por el mundo, jugamos en Portugal, Francia, Alemania y España. También participamos en un torneo jugado en Pescara y estuvo bueno. Los torneos con Juventus son en Italia y fuera del país.

¿En qué posición del campo juegas?

Juego de centrocampista. El año pasado estuve cumpliendo una función más defensiva, sin embargo, en unas oportunidades también me desempeñé como atacante . En líneas generales, pienso que puedo desempeñarme como un centrocampista defensivo y ofensivo. Aunque, me siento mejor como un centrocampista ofensivo.

¿Eres un futbolista con buen registro de gol?

En los dos últimos años cuando todavía jugaba en el Torino, hice nueve goles en catorce partidos jugando en la posición de centrocampista. En la fase final del campeonato italiano que se produjo el año pasado, en cuatro partidos hice cuatro goles contra Inter, Milán y Genoa. Creo que puedo hacer muchos goles porque me gusta ir hacia la parte alta del campo de juego.

¿En el Under 15 de Juventus aprendes mucho de los entrenadores?

Recién cambiamos de míster. El míster de la temporada pasada quería jugar más tiki taka, este nuevo míster prepondera lo físico y desea ir pronto al gol. El míster anterior era bueno, sin embargo, yo prefiero este míster por el tipo de juego que tiene. Este míster es bueno para mí y espero que pueda cumplir mis objetivos y los del equipo.

¿Dónde fueron tus inicios en el fútbol?

Me inicié en el Torino, ese fue mi primer equipo, después vine a Juventus. Soy hincha de Torino. Cuando jugué en Torino era capitán y tenía el número 10 en la camiseta. En julio del año pasado firmé contrato con la Juventus por el periodo de cinco años. Así mismo, firmé contrato de esponsorización con Adidas.

¿Te gustaría jugar por la selección de Perú?

Yo podría jugar por Perú o por Italia, pero mi madre es peruana y yo me siento tan peruano como ella, claro que quiero probarme en la selección de Perú.

¿Por qué te gustaría tener esta oportunidad?

Porque me siento parte del Perú. Yo nací en Italia, pero desde pequeño he ido a Perú para visitar a mis parientes, a mis abuelos, entonces me siento parte del Perú, no solo de Italia. Tener la oportunidad de representar a Perú es algo que me gustaría mucho.

¿Conoces a Gianluca Lapadula?

No le conozco a Lapadula, pero sé que él jugó en Milán, Pescara, Benevento, y que su abuela es de Perú y que fue a jugar por la selección peruana.

¿Quisieras una historia similar para ti con Perú?

Sí, me gustaría tener una historia similar con Perú.

¿Cuándo fue la última vez que viniste a Perú?

Cuando tenía 9 años fue la última vez que estuve en Perú. En poco tiempo hice amigos y las personas allá son muy sociables y buenas; recuerdo mi gusto por la Inka kola y un sitio especial es Larco Mar y la casa de mis abuelos.

La selección Sub 15 de Perú podría mostrar interés por ti. Veremos qué pasará más adelante...

Si bien no vivo en Perú, lo siento parte de mí porque conozco a gente y mis parientes son de allá, deseo representar al Perú por el cariño a mi familia. Jugar por la selección es algo que quiero y espero que se concrete.





