“Luis Iberico siempre tuvo la pasta de buen jugador y goleador”, nos cuenta Juan José Oré, el técnico que lo descubrió a los 13 años para incluirlo en la selección peruana Sub 15 que jugó el Sudamericano de Bolivia en 2013. Allí, el chico de las menores de San Martín y hoy figura de Melgar, la rompió: fue el goleador del torneo con siete tantos, y la bicolor se llevó el trofeo en la categoría –por primera vez en la historia–.

Luego, por más que su carrera pintaba prometedora, Iberico tuvo bajones: no se consolidó en San Martín tras su debut a los 16 años y tardó en acomodarse en Melgar. No sería hasta el año pasado, con la llegada del técnico Néstor Lorenzo, que empezaría su despegue.

En 2021 fue uno de los goleadores de la Liga 1 (12), y llegó su llamado a la selección de Ricardo Gareca, quien le dio la chance de disputar la Copa América de Brasil. “En la selección se viene apuntando a un cambio generacional, hay que buscar otros jugadores, sobre todo, en zona de ataque. Iberico tiene que ser ese jugador que necesitamos, estoy seguro que lo logrará”, asegura Orlando Lavalle , el técnico que lo formó en las menores de San Martín.

Su reciente doblete ante Racing, por la Copa Sudamericana, no hizo más que confirmar su buen momento en el ‘Dominó’. “El técnico Lorenzo trató de ubicarlo en un sistema donde saca el máximo de su potencial”, agregó. Para sus dos extécnicos, Iberico no tardará en ser pieza clave para la blanquirroja.

Sudamericano Sub 15: la chance de ganarse un nombre

Era noviembre del 2013, y el Sudamericano Sub 15 de Bolivia empezaba a llamar la atención de la prensa y los hinchas. Era un torneo no televisado, por lo que las noticias llegaban por redes sociales, y en ellas un nombre empezaba a robarse el protagonismo: Luis Iberico, el chico de Los Olivos y delantero de las menores de San Martín, quien no paraba de anotar en cada fecha

Doblete a Bolivia y Argentina, gol a Chile en semifinales y, por último, redondeó su participación con un tanto en la final ante Colombia, que le dio el título a un invicto equipo de Juan José Oré y la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nankín (China) del 2014.

En total, fueron siete dianas que lo convirtieron en el artillero del campeonato y jugador más sobresaliente del plantel, donde también resaltaban Hideyoshi Arakaki, Jesús Mendieta, Jeremy Canela, hoy jugadores de la Liga 1, y Jordan Guivin, quien actualmente juega en el Celaya de México.

“Es un jugador con mucho gol, muy vivo para jugar. Lo conocí desde los 13 años. Recuerdo que trabajamos mucho para integrar la Sub 15 que después fue campeona del Sudamericano. Sin duda, fue una gran selección, que hoy en día tiene a muchos jugadores en Primera división. Eso me pone feliz”, nos contó Oré, el ‘profe’ que le dio la chance en esa ‘sele’ y posteriormente en el Sudamericano Sub 17 de Chile en 2015, donde sí no logramos la misma suerte de la Sub 15: acabamos penúltimos con un punto.

San Martín y un difícil comienzo

Iberico ya tenía la mirada de la prensa cuando llegó su estreno profesional con apenas 16 años, en febrero del 2014, meses después del torneo Sudamericano. Lo hizo con San Martín, al mando de Julio César Uribe, y fue uno de los debuts más tempraneros de la historia del fútbol peruano.

En esa temporada acumuló 15 partidos y 295 minutos, y después alcanzó 22 encuentros con el técnico Christian Díaz en 2015. Sin embargo, no lograba consolidarse, en parte, por su juventud y por la calidad del plantel ‘santo’ en zona de ataque, que contaba en ese entonces con Alejandro Hohberg, Maximiliano Velasco, Joel Sánchez, quienes le quitaban un lugar en el puesto.

“Es un chico que tiene excelente formación de hogar. Eso para mí es algo fundamental que determina lo que él pueda dar como futbolista. Siempre fue líder. Asimismo, fue paciente porque muchas veces no se le tomó en cuenta en el primer equipo de San Martín, pero siempre fue trabajador y esperó su oportunidad”, nos asegura Orlando Lavalle, el técnico que lo formó en gran parte de su carrera en las divisiones menores los ‘santos’, donde Luis llegó a los 12 años de una escuela filial del club en el cono norte.

Por su parte, Oré tiene la respuesta a esa falta de rendimiento en los inicios de Iberico con San Martín. “Luis siempre tuvo la pasta de buen jugador y goleador. Pero es alguien que no tiene que salir del área, recuerdo que cuando debutó lo hizo por la banda y no pudo sobresalir demasiado”, aseguró.

El 2016 sí fue un dolor de cabeza, pues debido a constantes lesiones, José del Solar, DT de San Martín en ese entonces, apenas lo hizo jugar dos partidos. Al año siguiente, el atacante decide no renovar para abrirse camino en otro equipo, después también de no llenar las expectativas en pruebas en el extranjero que realizó con Levante y Cádiz en España. “Cuando él sale de San Martin se sintió un vacío porque es un jugador formado del club, pero eso le sirvió para tomar un impulso en su carrera”, apunta Lavalle.

Melgar, el despegue

Luis llegó a Melgar a mediados del 2017, desechando ofertas de Alianza Lima y Universitario, que también entraron en la puja por sumarlo a sus filas. En aquel año tan solo acumuló 70 minutos en tres partidos, y no sería hasta el 2018 con el colombiano Hernán Torres que comenzó a ganarse un lugar en el ‘once’: cerró esa temporada con 25 partidos, 20 como titular, algo que le permitió continuar en 2019. Pero cuando parecía encontrar la brújula, volvió otro bajón, pues ese año apenas disputó nueve duelos, por lo que la dirigencia ‘rojinegra’ decidió prestarlo a UTC en 2020.

Fue con los cajamarquinos, y de la mano de Franco Navarro, que Iberico volvió a reencontrarse con su faceta de goleador, pues anotó seis tantos en 23 partidos y fue clave para la clasificación del equipo a la Copa Sudamericana. Eso le permitió nuevamente volver a Melgar en 2021, bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, el técnico que actualmente viene potenciándolo.

“Tiene 24 años y es titular en Melgar, un equipo con jugadores importantes. El técnico Lorenzo trató de ubicarlo en un sistema donde saca el máximo de su potencial. Eso dice mucho de su capacidad, pues no desperdicia a un joven, con dinámica diferente, incisivo, que siempre está cerca del área y apoyando a sus compañeros. Hizo un gran 2021″, agrega Lavalle, refiriéndose a sus 14 tantos del año pasado –fue uno de los goleadores de la Liga 1–, y acomodándose por las bandas, dejándole el lugar de ‘9′ a Bernardo Cuesta, el artillero histórico del club.

Su reciente doblete ante Racing, en Copa Sudamericana, no hizo más que ratificar su excelente momento. “Él siempre fue jugador de área. Me da gusto que ahora esté metiendo goles, y no tiene problemas internacionalmente. Ahora tiene que seguir jugando en Melgar, conseguir más confianza como goleador y eso le ayudará a ser más constante en su rendimiento”, apunta Oré.

¿Apunta a ser clave en la selección?

“Estoy listo para debutar en la selección, trabajo para ello. Cada uno espera su llamado y yo siempre sentí que estaba preparado”, dijo Iberico tras conocer su primera convocatoria al equipo de Ricardo Gareca. Su estreno oficial se dio por Eliminatorias (en junio), en la victoria 2-1 ante Ecuador en Quito, donde disputó los últimos 11 minutos.

Ese poco tiempo, aparte de verlo en acción en microciclos en Videna, le bastó a Ricardo Gareca para darle la chance de integrar el equipo de la Copa América de Brasil 2021. Allí, disputó dos partidos, con un total de 23 minutos, y no sería hasta inicios de este año que llegó su primer grito con la ‘sele’: en el 3-0 ante Jamaica en el Nacional.

“La selección necesita un cambio generacional, hay que buscar otros jugadores. Estoy seguro que Iberico la tiene clara y es un chico que no se le suben los humos y pronto tendrá su chance en la selección. Es coherente, trabajador y en su momento será el jugador triunfador que todos queremos”, cuenta Lavalle.

Por su parte, Oré también confía en que Iberico tendrá pronto su despegue con la blanquirroja. “Ya tuvo la oportunidad de ser seleccionado por Gareca. Y en estos momentos que adolecemos de goleadores, es un chico que debería tener más chances porque nos puede dar alegrías. Creo que tendrá un gran futuro, es muy habilidoso en el área, inteligente para jugar”, finalizó.

