Contra Corea del Sur (ganamos con gol de Bryan Reyna), Miguel Araujo estuvo en la zaga durante los 90 minutos pero con Japón (perdimos 4-1), Juan Reynoso le dio descanso. En medio de todo ese panorama, es una realidad que la ‘Fiera’ es palabra autorizada para brindar detalles de lo que fue la gira de la Selección Peruana en Asia: se refirió a la dura caída en Osaka, lo que les dijo Juan Reynoso a lo largo de la semana y, claro, lo que se viene en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Ojo, debutamos contra Paraguay, en septiembre.

“Hay que ver qué errores cometimos, qué sectores del campo perdimos, donde ellos (Japón) se hicieron muy fuertes. Ellos eran fuertes en el contragolpe. Juan (Reynoso) nos comentó todos los días previos al partido y nos dijo que no perdieramos los balones, porque eran fuertes. No supimos escuchar y nos pasó factora”, mencionó el defensor a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Respecto a su posición en el terreno de juego, Miguel Araujo indicó que “en mi club he jugado de lateral y central, no tengo problema”. A su vez, habló del reto que tendrán en Asunción, contra Paraguay: “Hay grupo, un plantel, la selección no tiene las puertas cerradas para nadie. Toca seguir preparándose, ya que las finales son en las Eliminatorias”.

Juan Reynoso también estuvo con la delegación blanquirroja, en el aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, el DT no brindó declaraciones a la prensa. “Vamos a hablar en su momento, nadie los citó aquí, así que disculpen. Hay que darle nivel a la Selección, se hablará en conferencia de prensa, como se ha estilado”, indicó.

La agenda de la Selección Peruana

Luego de la gira asiática, donde le ganamos 1-0 a Corea del Sur (con gol de Bryan Reyna) y perdimos 4-1 con Japón, el equipo de Juan Reynoso quedó listo para lo que será el inicio de las Eliminatorias sudamericanas: debutamos frente a Paraguay, en Asunción. Así comienza nuestro camino al Mundial Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

La primera fecha doble (septiembre) pondrá al combinado blanquirrojo frente a Paraguay en Asunción; luego con Brasil, en Lima. Sin duda, dos encuentros que serán claves para el plantel blanquirrojo. Tras ello, en octubre, medirá fuerzas con Chile (Santiago) y Argentina (Lima).





