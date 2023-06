Este jueves (7 pm.), Universitario de Deportes visitará a Cienciano en el inicio del Torneo Clausura (en el Apertura quedaron en el tercer lugar, con 34 unidades). Y en medio de dicho reto, quedó claro el buen ambiente que existe en Ate: todo se vio reflejado en la última práctica, con Jorge Fossati y a Alexander Succar como protagonistas. Tanto el DT charrúa y el delantero crema fueron a una dividida y -al final- el guía terminó tendido en el gramado del estadio Monumental. Luego de ello, hubo más de una risa en el plantel merengue.

“Fue casual, no lo vi bien, pero todo fue en buena onda”, fueron las palabras del jugador estudiantil al ser consultado por la prensa sobre la mencionada acción que acaparó la mirada de todos. Un detalle no menor: la misión de los cremas en Cusco no será sencilla y no solo por los 3 400 metros de altura, sino también porque la ‘U’ no le gana al ‘Papá' en el estadio Garcilaso de la Vega, desde el 2014.

Ahora, el ‘profe’ Jorge Fossati también se refirió a lo ocurrido en el entrenamiento, con Alexander Succar, y dejó en claro lo que es la actualidad de Universitario de Deportes. Incluso, aprovechó la ocasión para hacer una broma y “pedir sanciones” para su dirigido.

“Ya mandé mi carta a la Federación y a la Asociación de Árbitros porque, para mí, eso es roja... por ser juego brusco indiscutido. Alex me puso a prueba. Se ve que todavía me acuerdo cómo caer y, gracias a Dios, estoy muy bien”, sostuvo -entre risas- el estratega del combinado merengue.

¿Cómo le fue a Universitario ante Cienciano?

Uno tiene que visualizar la temporada 2014 para recordar el último triunfo de Universitario de Deportes con Cienciano, en Cusco. En aquella jornada, Raúl Ruidíaz (hoy en Seattle Sounders) y Christofer Gonzales (hoy en Al Adalah) le dieron la victoria a los cremas, revirtiendo el marcador ante la ‘Furia Roja’, equipo que había adelantado gracias a Gary Correa.

En medio de este escenario, existe una buena noticia con relación a sus visitas a Cusco en la presente temporada, ya que supo cómo ganarle 2-1 a Binacional y empatar 0-0 con Deportivo Garcilaso, motivo suficiente para que la hinchada estudiantil se ilusione con un buen resultado en el choque de este jueves a las 7 de la noche.





