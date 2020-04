Miguel Araujo ha sobresalido en los últimos años e incluso forma parte activa de la Selección Peruana. El defensa peruano es titular indiscutible en su club, sin embargo, admitió su amor por Alianza Lima.

En una entrevista realizada por UCI Deportes, el jugador del FC Emmen se sinceró y contó su deseo de retornar a Alianza Lima en algún momento. Miguel Araujo sueña con campeonar en la Copa Libertadores, junto a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

“Soy aliancista de corazón y obvio que me gustaría regresar, ganar más títulos, quedar en la historia, pero eso se construye. Ahorita mi mente está en Holanda, en el FC Emmen y quiero dejar al club algo, quiero seguir creciendo, mejorar como persona que es mi principal meta”, acotó Miguel Araujo sobre su deseo de volver a vestir blanquiazul.

Sobre la cuarentena

Miguel Araujo habló sobre la cuarentena, debido a la pandemia del coronavirus y expresó que le solicita a su familia mantenerse en casa. “Yo tengo dos hijos, una nena de dos años y el otro que recién nació y por ese lado estoy súper preocupado y siempre estoy 'cargoseando’ a mi esposa, a mis padres con el tema de que no salgan, las prevenciones que han dado, que las tomen todas al pie de la letra porque si no la tomamos, no avanzamos y al avanzar nos va comiendo el virus”, se expresó el defensa peruano.

Sobre Sergio Peña

Miguel Araujo comparte vestuario con Sergio Peña y admitió que han conversado de su futuro. "Sí lo hemos conversado. Él es mi vecino también, siempre hablamos y lo hemos conversado y lo hemos dicho. Uno tiene 25 años y pensar ahora en el retiro para mí no está bien, pero si me gustaría volver a Alianza”, señaló el defensa del FC Emmen.

