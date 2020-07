El fútbol mundial va volviendo poco a poco y de esta forma los jugadores de la Selección Peruana van agarrando regularidad y protagonismo. Es así como Pedro Gallese se lució en el duelo ante el New York City y fue elegido el arquero del equipo ideal de la semana.

El enfrentamiento quedó 3-1 a favor del cuadro del ‘Pulpo’ Gallese y mucho del resultado se debió a las increíbles atajadas que ejecutó el peruano durante el encuentro.

La MLS compartió con todos los hinchas un ‘once’ ideal de la segunda jornada desde el reinicio del campeonato donde aparecen Pedro Gallese y su compañero Christopher Mueller, además del técnico de su equipo Oscar Pareja.

Gallese recordó sus inicios como futbolista: “Era tercer arquero, fue bastante duro para mí”

Hace unos días, Pedro Gallese demostró que su presencia en el arco de Orlando City es sinónimo de seguridad. Una doble atajada ante New York City de Alexander Callens fue suficiente para corroborar ello. El presente del ‘Pulpo’ es bueno, pero los inicios del peruano en el fútbol profesional fueron totalmente diferentes.

Desde Orlando, donde se desarrolla la ‘MLS is Back Tournament’, Pedro Gallese recordó que fue tercer arquero en la Universidad San Martín por muchos años -por detrás de Leao Butrón y Ricardo Farro- y que vivió unos difíciles momentos, que incluso lo hicieron pensar en buscar otro trabajo.

“Llegué a San Martín a los 16 años. Llego muy chico, con bastantes ilusiones. Tenía la mentalidad de llegar, debutar, atajar, pero me encuentro con una realidad que era otra. Estuve siete años como tercer arquero. Fue bastante duro para mí. Pasaban los años, pasaban los días. Había momentos que decía ‘no, ya voy a dejar esto, voy a buscar algo, un trabajo o algo’. Porque van pasando los años y no sé qué va a ser de mi futuro. Pero después, automáticamente decía ‘no, esto es lo mío’. Voy a seguir esforzándome, voy a ser constante con esto, y después ya me toca ser titular en un partido donde me dieron la confianza y atajé bien. Después de ahí, fui haciendo mi carrera”, confesó Gallese en entrevista para el Orlando City.

