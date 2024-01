¿Qué exigen los jugadores?

A partir de este año, la Liga 1 modificó el reglamento e instauró que el límite máximo de inscripción de jugadores en los clubes sea de 25. Por su parte, SAFAP se ha mostrado en contra de este punto, ya que lo considera discriminatorio y que acorta las oportunidades de futbolistas de seguir ejerciendo profesionalmente. Por tanto, luego de diversas reuniones con la FPF solicitando la modificación, realizaron una conferencia de prensa el último 10 de enero indicando que, en caso de no ser escuchados, procederán a tomar medidas más rígidas como agremiación de futbolistas.

Fue entonces cuando, el último lunes, se dio a conocer que los jugadores de la Liga 1 tomaron la decisión frontal y grupal de no acudir a la selección peruana para los próximos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana si la FPF no modifique dicho punto. Por su parte, el martes, ya no solo jugadores del torneo local, sino seleccionados nacionales que militan en el exterior, se unieron a dicha moción y enviaron una carta vía SAFAP dando a conocer la misma postura: no acudir a la bicolor. La carta cuenta con la firma de Paolo Guerrero a la cabeza, también la de Luis Advíncula, Miguel Araujo, entre otros seleccionados.

Sin embargo, Depor pudo conocer que, más allá de existir esta carta, todavía no ha sido presenta formalmente ante la FPF ni se ha tomado esta drástica medida, ya que están a la espera de que la FPF evalúe y debata dicho punto del reglamento este miércoles 31 de enero en su directorio. Cabe recalcar que entre los puntos en agenda para dicha reunión no se encuentra el de límite de inscripción de jugadores; sin embargo, el último punto indica ‘Otros’ y desde SAFAP confían en que ahí se debatirá la medida en cuestión y podrán modificarla.

Más allá de lo que decida la FPF, de todas maneras SAFAP tiene pensado realizar una conferencia de prensa este jueves 1 de febrero dando a conocer qué postura tomarán de manera grupal .

Atentos en la Videna

Por su parte, Depor también pudo conocer que tanto Jorge Fossati como su comando técnico ya se encuentran al tanto de dicha situación y, seguramente, establecerá contacto con parte de la FPF para encontrar una solución antes de que la situación se agrave y los jugadores nacionales no puedan ser convocados a la ‘blanquirroja’.

Mientras tanto, se conoce que SAFAP continuará firme en su posición y, más allá de afectar a la selección peruana con esta intención, el mismo torneo local podría también sufrir consecuencias, dado que, de no solucionarse el problema, se geste una huelga de futbolistas. Dicha medida no ha sido descartada en la conferencia de prensa del último 10 de enero y, más bien, se indicó que esperan no tener que llegar a esos extremos.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR