Sus dos exequipos están por enfrentarse en la cima del Torneo Clausura, y el ‘Motorcito’ habló con Depor sobre lo que está en juego. Avizora un partido abierto, lleno de emociones y goles. Además, defendió al seleccionador Juan Máximo Reynoso, su extécnico campeón en la ‘U’, de las ácidas críticas que recibe tras la reciente derrota de Perú ante Brasil por las Eliminatorias.

Eso sí, aclaró que en la discutida jugada del gol del brasileño Marquinhos que involucra directamente a Raúl Ruidíaz, su excompañero en Universitario campeón del año 2013, hay responsabilidad compartida en la marca. Por último, expresó su deseo por ver a la ‘Pulga’ en el Centenario, pero dijo que la ‘U’ tiene la obligación de campeonar este año.

Está por jugarse Sporting Cristal versus Universitario, dos equipos donde dejaste huella, y que hoy en día están compartiendo la cima del Clausura...

Siempre es bonito a los tres grandes arriba en la tabla, se hace más emocionante el campeonato. Será un partido de seis puntos, será más atractivo. Los dos saben lo que está en juego, será un partido interesante. Son dos propuestas totalmente diferentes. Más allá que no se define el campeonato, el que gane dará un gran paso.

¿Cómo avizoras este compromiso entre tus exequipos?

Yo creo que será un partido abierto. Los dos buscarán la victoria, el empate le conviene a Alianza. Los saben que si Alianza campeona el Clausura, ya fue todo. No pueden darle ventaja a Alianza, ambos saldrán a buscar los tres puntos. Esperemos que sea un partido abierto para disfrutarlo.

Hace diez años que Universitario no campeona, justamente el último año (2013) fue contigo dentro de la cancha. ¿A qué atribuyes tantos años sin títulos nacionales?

Todo el mundo sabe que soy hincha de la ‘U’ desde pequeño y cuando veía pasar los años, y la ‘U’ no campeonaba desde el 2007, una de las razones por la que fui a Universitario fue para tratar de ayudarlos a ganar el título. Siempre hay presión por no campeonar, eso lo saben los jugadores, técnicos y directivos. De nada vale hacer una cosa buena o dos si es que no eres campeón nacional. Tuve la suerte de campeonar dos veces (2009 y 2013), y yo creo que la gente lo valora, no tanto por estar en la ‘U’, ya que debería ser algo normal. Yo recuerdo cuando la ‘U’ estuvo nueve años sin campeonar y yo lo vi desde afuera. Entiendo a la gente, ahora desde que me retiré no he podido verlo campeón. Cada año la presión crece.

Sporting Cristal siempre te genera una cariño especial pese a tu hinchaje por Universitario...

Sí, pues me abrió las puertas cuando nadie me quería. Ya me iba a retirar el fútbol, y me trató muy bien. Crecí como futbolista, pero siempre fui hincha de la ‘U’. Siempre he querido que le vaya bien. La mejor manera de ayudar a la ‘U’ era ayudar. Después cuando había problemas económicos siempre apoyé, y en los momentos más complicados me quedé, luego volví campeonar en el 2013. Ahora ojalá que se le de este año, sino el del Centenario. La ‘U’ no tiene margen de error, menos el 2024.

¿Te gustaría volver a ver jugar a Raúl Ruidíaz en Universitario?

Hay jugadores que siempre ayudan bastante, y tienen el plus de ser hinchas, como es el caso de ‘Orejas’ Flores, Andy Polo, quien está jugando muy bien, el caso de la ‘Pulga’, son jugadores que dan plus y puedan dar jerarquía para campeonar. Seguramente un jugador no te da un campeonato, pero sí el plus de ayudar a lograr el objetivo. Si la ‘U’ queda segundo nadie puede decir que se hizo un buen campeonato. Lamentablemente hay muchos hinchas que se han vuelto conformistas. Yo recuerdo que, en los años noventa, la ‘U’ campeonaba todos los años. Cuando jugué, la presión era siempre. Esto nos lleva a la gente que ha manejado la ‘U’, nada es suficiente, la ‘U’ debe campeonar este año, así hayan campeonado el fútbol femenino, el más taquillero, todo es relativo. Los que entran a la ‘U’ saben que tienen la obligación de campeonar. Cada jugador, técnico y directivo que llega a la ‘U’ debe saber su historia, no existe segundo puesto, no sirve.

Juan Reynoso, tu extécnico con Universitario campeón año 2009, también es blanco de críticas por los hinchas...

Hay muchos que esperan que a Juan le vaya mal para criticarlo. Lamentablemente vivimos en un país donde el enemigo de un peruano es otro peruano. Juan se ha ganado un lugar por lo hecho en el extranjero; sin embargo, muchos esperan sus fallas. Con diez jugadores en Paraguay, el planteamiento ante Brasil, pero se fijan más en los errores, es nuestra sociedad. Es la envidia y resentimiento que tenemos acá en nuestro país. Yo me fijo en lo bueno que hizo, el planteamiento ante Brasil. Su una clase de estrategia, no es fácil de hacerlo con los jugadores que tiene Brasil, quienes terminan ganado con una pelota quieta. Brasil venía de golear a Bolivia, siempre busca otro estilo de juego, pero contra Perú lo único que ayudó fue la pelota quieta. Lamentablemente no se dio, hay cosas por corregir, pero se tiene que enfocar en el coraje del equipo, lo que pusieron cada uno de los jugadores.

¿Qué opinas de la jugada puntual del gol de Marquinhos a la selección peruana?

Hay varios errores, partiendo desde la marca. Si se estaba haciendo marca zonal o personal, en ese instante, o marca mixta, Abram lo tenía. Sin embargo, aparece muy solo, después aparece Ruidíaz, quien estaba en el vértice, pasitos más atrás que Paolo, a la altura del primer palo, y ese espacio es el que gana Marquinhos. Después Reynoso comentó que la ‘Pulga’ lo hacía en su equipo, sinceramente no veo al Seattle Sounders, pero hay varios errores, creo que no se le puede cargar solo la ‘Pulga’, quien estuvo en un lugar que le habían dicho. Si la pelota pasaba un poco más y la sacaba Paolo, no pasa nada, pero todo se le carga a la ‘Pulga’, quien ya viene con bastantes anticuerpos. A la ‘Pulga’ le ha ido bien en el extranjero. Acá nadie duda de su calidad, la fuerza goleadora, lamentablemente no está en la misma situación en la selección.

