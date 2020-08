Más allá del tropiezo de Deportivo Municipal frente a Cienciano (cayeron 1-0), en la fecha 8 de la Liga 1, no todo fue un panorama negativo para el ‘profe’ Víctor Rivera. ¿Qué pasó? Volvió a contar con el volante Rodrigo Vilca, quien ingresó a los 62 minutos por Ítalo Regalado. La buena noticia es que se dio a pocos días de que Ricardo Gareca dé la lista de convocados para la Selección Peruana.

Ahora, ¿qué tantas chances tendría Rodrigo en el universo del ‘Tigre’ Gareca? Esto es lo que confesó en DeporCast: “Estoy muy enfocado y trabajando con mi club. Si se presenta la oportunidad, estaría más que agradecido y solo demostrar que un futbolista trabaja para representar a su país. Hay buenos talentos, muchísimos jugadores y solo esperar la lista del viernes”.

Vilca mencionó que “yo recién me reincorporo. Creo que llevo unos seis días entrenando y pude ingresar unos minutos (ante Cienciano) y dar lo mejor de mí para el equipo. Lamentablemente fue un resultado que no nos esperábamos”. Sobre el presente del conjunto edil (marchan en el puesto 11 con 10 unidades), esto manifestó el mediocampista: “Estamos trabajando por eso para pelear algo importante. Hablamos mucho con el ‘profe’ y nos da apoyo y más en estas situaciones. Nosotros venimos bien, nos alentamos un montón, eso es lo más importante. Salir como una sola idea”.

Ahora, ¿cómo es su relación con el ‘profe’ Víctor Rivera? “He tenido muchas conversaciones con el profe, no solo entrenando sino fuera de entrenamientos. Siempre me aconseja muchísimo, sobre todo desde que me dio la confianza para brindar mi fútbol. Yo le tengo mucho respeto. Él ve más el tema de la persona y eso se siente. Con el ‘profe’ tengo muy buena comunicación y amistad”.

Su contrato con Deportivo Municipal es hasta fin de año (ya va cuatro temporadas con la franja): ¿buscará otros horizontes para el 2021? “Ahora yo me debo a mí club, pero a fin de año veremos qué es lo mejor para mi carrera”.

TE PUEDE INTERESAR