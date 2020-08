Después de varios meses aplazando la convocatoria, debido a la pandemia del COVID-19 que azotó al mundo entero y que impidió que casi todas las actividades se desarrollen con normalidad, Ricardo Gareca por fin anunció la primera lista de jugadores para arrancar con los entrenamientos de la Selección Peruana, con miras a las Eliminatorias para ir al Mundial Qatar 2022. Te dejamos con sus principales declaraciones, así como la lista de 19 jugadores que comenzarán a entrenar desde el próximo martes en La Videna.

Sobre los nuevos convocados

El seguimiento es el que habitualmente hacemos, donde se lo ve al jugador técnicamente. Vamos sacando conclusiones, recogiendo la mayor información del jugador y vamos viendo. Hay jugadores que queremos observar.

Sobre Santiago Ormeño

Es un jugador que estamos siguiendo, tenemos la posibilidad de que está Juan Reynoso, un técnico que respetamos y tenemos una relación directa en la cual podemos recabar información todavía. No puedo asegurar nada aún pero es un jugador que está siendo observado.

Sobre los partidos de la Liga 1 que ha seguido

Hemos ido a todos los partidos o al menos hemos intentado. Vemos el gran sacrificio de los clubes y de los jugadores. Cada vez hay más intensidad en los partidos, vemos una gran actitud en los futbolistas.

Sobre Claudio Pizarro y su opinión

La opinión de Claudio es respetada y valorada, pero cada uno tiene su opinión. Lo que él manifiesta sobre algunas ligas que él manifiesta que le hubiera gustado que estén los muchachos, son competitivas, pero hay gran cantidad de jugadores en el extranjero esperábamos que salgan más pero las ligas en las que están son competitivas

Sobre Renato Tapia y su nuevo equipo

La exigencia que se le va a plantear es mucho mayor, tiene grandes posibilidades. Estamos muy contentos por él.

Sobre Messi sobre irse del Barcelona

Messi no se está yendo por la puerta trasera del Barcelona porque nació futbolísticamente ahí, él elevó más a la institución. Independientemente de cómo se vaya, nosotros y los hinchas nunca vamos a dejar de reconocer todo lo que ha hecho Messi. Nunca un jugador de esa magnitud se puede ir por la puerta de atrás. Uno puede estar de acuerdo o en descuerdo pero eso no invalida al jugador.

Sobre la Liga 1

Es fundamental para la gente, para los jugadores y para aquellos que están atrás del fútbol. Le doy una valoración importante, lo vemos como algo fundamental, estoy contento, creo que se debió volver pronto, pero hay otros inconvenientes que el país tiene que resolver

Sobre Paolo Guerrero

He conversado con Paolo, está fuerte, golpeado pero es un hombre de mucho carácter, está acostumbrado a los grandes desafíos, no va a ser un mayor inconveniente más allá de la edad difícil. Este desafío lo va a potenciar, no lo va a debilitar. Más allá de reconocer la importancia de esta lesión. Pero jugadores como Guerrero y Farfán son de mucho carácter, no creo que los debilite.

Sobre Guerrero y Farfán

La Selección se va a adaptar a lo que surja y lo que se acomode a la Selección en ese momento. Dios quiera que podamos encontrar a muchachos que nuevamente tengan la oportunidad. Ahora estarán muchachos jóvenes en la Selección. Por ahora están, llegará un momento en el que no estén y aparecerá el momento de parar a otros muchachos

Sobre el recambio de Paolo Guerrero en la Selección

Succar es un muchacho joven, queremos verlo y conversar. Los Succar son muchachos importantes, jóvenes que están en consideración nuestra. Igual Rodríguez que queremos verlo, es el jugador peruano que más continuidad ha tenido, ha salido goleador y queremos ir siguiéndolo más de cerca, el tiempo que le toca ahora es una linda oportunidad para que ellos nos conozcan y nosotros a ellos.

Sobre Raúl Ruidíaz

A Raúl lo vemos permantentemente bien, es un hombre de la Selección. Todo lo que sea a favor de ´le y que él esté contento nos favorece a nosotros, estamos satisfechos con él.

Mensaje para los hinchas de la Selección y clubes

A los clubes agradecer todo lo que están haciendo, sabemos que están pasando momentos difíciles al salir de su localía estar lejos de su familia pero es para hacer lo que más les gusta así que quiero felicitar a todas las instituciones

A los hinchas agradecerles todo el apoyo, hubo un incidente pero es parte de la pasión que genera. No es fácil estar encerrados hay que hacer u poquito más de sacrificio, deseo que tengan fe, que no la pierdan, estoy seguro que el país saldrá fortalecido, es un pueblo noble que es muy fuerte y que se va a levantar a través del amor y del cariño, no de la represión.





Lista de convocados

POSICIÓN NOMBRE CLUB Arquero Carlos Cáceda Melgar Arquero José Carvallo Universitario Defensa Aldo Corzo Universitario Defensa Christian Ramos César Vallejo Defensa Eduardo Caballero Municipal Defensa Paolo Fuentes Melgar Defensa Nilson Loyola Sporting Cristal Mediocampista Jesús Pretell Melgar Mediocampista Armando Alfageme Universitario Mediocampista Christofer Gonzales Sporting Cristal Mediocampista Rodrigo Vilca Municipal Mediocampista Yamir Oliva San Martín Mediocampista David Dioses Municipal Mediocampista Raziel García César Vallejo Mediocampista Oslimg Mora Alianza Lima Mediocampista Sandro Rengifo Cantolao Mediocampista Kevin Sandoval Sporting Cristal Delantero Aldair Rodríguez Binacional Delantero Matias Succar Municipal













LA PREVIA

El estratega argentino brindará una conferencia de prensa virtual a partir de las 12: p.m. para dar a conocer la lista de convocados con los que empezará a trabajar desde el martes 1 de setiembre en la Videna.

Hasta el momento se sabe que la lista que anunciará Gareca será de aproximadamente 15 jugadores, número menor al que normalmente suele llamar. Esto debido a que la Liga 1 se está desarrollando y muchos de los jugadores seleccionados son parte del campeonato local.Hay nombres de jugadores que han venido sonando con fuerza para vestir la camiseta de la Selección, sin embargo, el ’Tigre’ ha estado presente en varios partidos de las últimas fechas del campeonato, por lo que podría sorprendernos con algunos nombres este viernes.

Recuerda que en Depor.com podrás encontrar todos los detalles de la conferencia de prensa que brindará el técnico, para que no te pierdas de los pormenores.

FIFA ratifica fecha de inicio de las Eliminatorias sudamericanas con miras a Qatar 2022

La Selección Peruana sí tendrá que disputar el inicio de las Eliminatorias sudamericanas en octubre, como lo tenía previsto FIFA y CONMEBOL. Esta intención fue reconfirmada por el máximo ente del fútbol mundial lo que, a menos que pase algo inesperado, se respetaría al pie de la letra y sin modificación alguna.

La primera doble jornada del certamen se encuentra programada para del 5 al 13 de octubre del presente año. Las fechas 3 y 4 da las clasificatorias se darían entre el 9 y 17 de noviembre. Tras ello, la competencia entrará en un receso y regresará en 2021, meses antes de la Copa América.

La Selección Peruana tiene como primer rival a Paraguay, elenco que visitará en Asunción, escenario en el que ganó 4-1 en la última vez que midieron fuerzas ambas escuadras.

