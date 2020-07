En la Selección Peruana se ha logrado formar un equipo unido, donde si bien en éxito personal es importante, la idea que prima es sacar adelante al grupo y lograr los objetivos planteados, junto al ‘Tirge’ Ricardo Gareca.

El mediocampista de la Eredivisie, Sergio Peña, es parte de la nueva generación de la ‘Bicolor’ y confesó que le gusta el juego de Christian Cueva, con quien compite para ocupar el puesto de ’10′.

“Tengo mucho en común con el juego de Cueva. Compito con él. pero por el bien de la Selección. A él le gusta como juego y a mi igual en lo futbolístico. Me esfuerzo por el bien de la Selección.Hay una competencia sana, Christian tiene más experiencia que yo y es el que más me habla”, sostuvo en una entrevista con ESPN FC.

“Yo quiero estar siempre en la Selección, cuando volví lo hice más fuerte, pasando lo más difícil que puede afrontar un jugador, que es no ir al Mundial. Gracias a Dios lo pasé en una etapa de mi vida en la que pude revertir esa situación rápido. Mi objetivo no es jugar no el Mundial que viene, sino los Mundiales que vienen”, aseguró respecto a su permanencia en la Bicolor.

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima se considera apto para asumir un desafío más ambicioso, motivado en gran parte por su nueva condición civil. Con pasaporte europeo puede competir de una manera más equilibrada con otros colegas, opina antes de encarar la temporada 2020/2021.

“Es algo por lo que he luchado bastante tiempo, desde que estuve dos años en España, cuando empecé a trabajar en este tema de las dos nacionalidades. Después de cinco años o un poco más se ha dado y sin duda me facilita mucho las cosas para estar a la par con jugadores europeos y sudamericanos. Muchos argentinos y uruguayos también tienen nacionalidad europea y por eso muchas veces nos sacan ventaja para cambiar de club o lo que sea”, dijo el mediocampista.

