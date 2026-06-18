Fernando Gaibor se pronunció sobre una de las principales dudas que rodean a los hinchas de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura: la posible llegada de nuevos refuerzos para fortalecer el plantel dirigido por Pablo Guede.

El volante ecuatoriano explicó que las decisiones relacionadas con incorporaciones no dependen de los futbolistas, sino que corresponden exclusivamente al cuerpo técnico y a la directiva del club. “Esas cosas de ahí lo tendría que ver el comando técnico de Pablo Guede con Los Navarro”, indicó en ‘Corner Blanquiazul’.

En otro momento de la conversación, Gaibor destacó que todos los integrantes del plantel tienen el deseo de estar disponibles y competir por un lugar en el once titular durante toda la temporada.

Sin embargo, también reconoció que el fútbol está expuesto a situaciones que escapan del control de los jugadores, como las lesiones, las cuales pueden afectar el rendimiento y la continuidad de cualquier profesional. “Nosotros como jugadores siempre tratamos de estar, pero también es claro que las lesiones pasan. Me ha tocado tener buen nivel un semestre pero otro no”, mencionó.

El mediocampista señaló que esas circunstancias forman parte de la carrera de cualquier futbolista y que es necesario afrontarlas con profesionalismo, manteniendo el compromiso con el equipo cuando se presenta la oportunidad de jugar.

Respecto a la posibilidad de que Alianza Lima incorpore nuevos elementos para el segundo semestre, Gaibor aseguró que dentro del grupo existe una visión positiva sobre la competencia interna.

En ese sentido, sostuvo que lo más importante es que el club mantenga una base sólida y continúe fortaleciendo el plantel con jugadores que realmente puedan elevar el nivel colectivo.

“El equipo necesita tener esa estabilidad. Siempre que sea alguien que venga a aportar y sobre todo a hacer que el grupo esté más fuerte, pues bienvenido sea”, concluyó.

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