Sporting Cristal necesita reforzarse con urgencia de cara al Torneo Clausura y la directiva ya viene trabajando en la incorporación de nuevos elementos. Aunque la prioridad es contratar a un extremo extranjero, tampoco se descarta la llegada de un futbolista con experiencia mundialista.

De acuerdo con la información brindada por Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite, la institución celeste tiene definido el perfil del jugador que busca para potenciar su plantel bajo la conducción de Roberto Mosquera. El objetivo principal es cerrar la contratación del atacante en los próximos días.

“Está decidido que Sporting Cristal incorporará un extremo y actualmente se encuentran afinando los últimos detalles con opciones del exterior. La intención es concretar el fichaje la próxima semana”, explicó el periodista.

Sin embargo, la posibilidad de sumar otro refuerzo sigue abierta. Una de las posiciones que también podría recibir una incorporación es la portería, con el fin de aumentar la competencia interna.

En ese escenario, el nombre de Carlos Cáceda surgió como una alternativa para el conjunto rimense. El guardameta, integrante de la selección peruana que disputó el Mundial de Rusia 2018, habría sido ofrecido recientemente a la dirigencia celeste.

La eventual llegada de Cáceda permitiría fortalecer el arco de Sporting Cristal, aunque Diego Enríquez continuaría siendo considerado como el principal candidato para mantenerse como titular.

No obstante, Depor se comunicó con el entorno cercano del experimentado arquero para conocer mayores detalles sobre esta versión. La respuesta fue categórica y descartó cualquier acercamiento formal con la institución bajopontina.

“No he ofrecido a nadie a Sporting Cristal. De Cristal nadie habló conmigo de ese tema. Cáceda tiene hasta fin de año contrato con Melgar”, señalaron desde el entorno del futbolista ante la consulta de este medio.

De esta manera, por el momento no existiría una gestión concreta para que el guardameta cambie de camiseta en el mercado de pases. Además, el vínculo vigente con Melgar representa un factor importante que condiciona cualquier posible negociación.

Mientras tanto, en La Florida continúan enfocados en concretar la llegada del extremo extranjero, considerado la principal necesidad del equipo para afrontar el Torneo Clausura. Sin embargo, no se descarta que puedan aparecer nuevas alternativas en otras posiciones antes del cierre del libro de pases.

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