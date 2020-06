Sergio Agüero continúa con los streamings. En esta ocasión, el atacande del Manchester City recordó las faltas más graves que metió, y -especialmente- un cruce que tuvo con Fernando Navarro, cuando defendía los colores de Atlético de Madrid.

“Qué linda patada. Esa sí fue linda y lo digo, no tengo problemas. Ese, ya tenía varios partidos con el Sevilla y ¿sabes lo que me hacía el hijo de las mil...? El tipo me pellizcaba y me pellizcaba en los córners y yo le decía: ‘Che’, marcame bien, no me hagas eso y el tipo seguía y seguía. Fuimos a Sevilla y seguía, me apretaba mal. No sabes cómo me dolía”, inició el ‘Kun’.

Tras ello, confesó cómo fue el momento en el que decidió ir por ‘su revancha’ ante el defensor rival. “Recuerdo que me dije, ‘le voy una patada que sienta que no hay que pellizcar. Una vez, dos veces está bien, pero tampoco me tomes de pelot...’ Si a la tercera quieres hacer lo mismo, te pasa eso. Es fútbol, ¿no? Amarilla y listo. Alguna tenía que darle. Reconozco que me calenté”, finalizó Sergio Agüero.

Sergio Agüero está de moda

El confinamiento invitó a Sergio Agüero a convertirse en uno de los ‘streamers’ más buscados de los últimos días. El ‘Kun’ no sólo comparte sus videojuegos en línea, sino también charlas con sus compañeros, siendo Lionel Messi uno de los que pasó por este formato.

Ahora, que los entrenamientos se reiniciaron en la Premier League, parecía que el ‘Kun’ iba a dejar de lado esas actividades, pero eso no sucederá.

De hecho, el delantero del Manchester City renovó la zona de videojuegos en casa y presentó sus nuevos equipos, además de una silla personalizada, celeste, con el dorsal ’10′ y su nombre.

