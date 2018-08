El fútbol le enseñó a Sergio Ibarra a hacer las cosas con pasión. En los clubes del Descentralizado en que estuvo, sea grande o chico, joven o histórico, siempre pagó la confianza con goles. Prueba de ello es su título de goleador histórico del fútbol peruano.

Con esa misma pasión, el ahora técnico 'Checho' Ibarra (45) afronta su nueva faceta en la televisión. No estaba en sus planes, lo reconoce, pero como él dice "no hay de otra, papá".

Sorprendiste a todos con la faceta de comentarista en el Mundial. ¿Cómo se dio tu ingreso?

A mí también me sorprendió. Uno termina de jugar y la otra meta es dirigir. Luego que dejé Cienciano (Segunda División) este año, me llegó la propuesta de Latina para comentar el Mundial. Me costó aceptar. Pienso que para todo tienes que estar preparado y yo no lo estaba. Pero cuando hablé con Fabricio Torres (director de deportes del canal) y Coki Gonzales (periodista), fuimos para adelante.

Sergio Ibarra aseguró que se adaptó al trabajo de la televisión.

¿En tu primera aparición frente a cámaras te sentiste más nervioso que en tu debut como futbolista profesional?

​Sí. Llegué y ni siquiera tuve momentos para practicar. De frente arrancamos con la transmisión. Me costó las primeras fechas. Christian (Hudtwalcker) me ayudó muchísimo. Me explicó el manejo de set y de las cámaras, que para mí fue lo más difícil. Hicimos una buena pareja.

Sergio Ibarra y su compañero de transmisiones Christian Hudtwalcker durante el Mundial.

El tema de las cámaras, ¿lo dices por la vez que insultaste al árbitro del partido entre Corea del Sur y Alemania?

​(Risas). Si bien es cierto estuve de comentarista, uno no pierde la pasión. Yo he sido jugador, soy técnico. En ese momento hablaba con los chicos en el set de la forma cuando uno no está al aire. El juez de línea anuló el gol de Corea y se me salió el insulto. No me di cuenta que abrieron la transmisión con nosotros. Luego nos explicaron que no fue un error. Nos dieron el pase sin consultar para que comentáramos el gol.



¿Y en el partido de Argentina con Nigeria?

Lo de "animal" al 'Pipa' Higuaín me salió de adentro, como un hincha más. Cuando tenía para anotar, tiró la pelota a la luna. Felizmente los hinchas entendieron que soy un apasionado y nuevo en esto. Quedó como una anécdota. Luego fui mejorando.

¿Qué te pareció el ritmo?

Como jugador uno trabaja 2 horas al día y sigues con tu vida. Como entrenador es más difícil. Llegas antes al entrenamiento. Acaba, hablas con los jugadores y revisas videos ahí o en casa. En la televisión es otro ritmo. Entras a las 5 de la mañana y sales a las 3 o 5 de la tarde. Tienes que ver partidos, anotar, no se te puede escapar nada. Mentalmente cuesta más. Pero fue una linda experiencia, como cuando haces una pretemporada.

Sergio Ibarra habla sobre su futuro.

Prueba de eso es que realizaste el festejo del bastón en vivo.

Esa apuesta la perdí con Coki. No tenía fe en que Argentina pasara la primera fase, ni la 'patrona'. Tuve que hacerlo, pero no salió bien. El terno lo tenía apretado. Si hacía un movimiento más, los botones explotaban.

Sergio Ibarra y el baile del bastón que llevó a la televisión.

¿Seguirás en la televisión?

​Sí. Tengo contrato con Latina hasta diciembre y me encanta lo que hago. Es una pasión que recién la descubro. Además, me tratan muy bien. También comento el partido que transmitimos del torneo local los fines de semana, y desde este lunes presentaré las noticias en el bloque deportivo de la mañana.

¿Te llegaron propuestas de otros canales?

Sí, de radio y de otros canales. Pero no puedo ir a la competencia para hablar de fútbol. Tengo contrato. Después no sé qué irá a pasar.

¿Volverás a dirigir?

​Por mí, dirigo a Cristal, Alianza o la ‘U’, pero no me van a llamar ni para ser utilero. Por ahora estoy en la televisión y lo disfruto. La consigna es volver a entrenar a un equipo. Pero si no se presenta la oportunidad, encantado de seguir aquí.

¿Qué conclusión te dejó la participación de Perú en Rusia 2018?

Puede sonar difícil, Perú no hizo un buen mundial. La Selección jugó bien, fue atrevido, pero no metió los goles cuando debía. Los hizo cuando ya estaba eliminado. En las eliminatorias fue distinto. Ese partido contra Dinamarca fue el punto. Hubiera preferido que Perú jugara un desastre y ganara 1-0 que jugar bien y perder.

Sergio Ibarra le mandó un mensaje de aliento a Christian Cueva.

A Christian Cueva se le criticó por ese penal fallado, incluso hasta ahora. ¿Tanto puede marcar una jugada?

Marca mucho por más que haya tenido el coraje de pedir la pelota en su primer mundial y primer partido. Es normal que el hincha esté enojado. Lamentablemente se acordarán de eso siempre, pero creo que tendrá su revancha. Es un jugador bárbaro. Esos que lo insultaron, lo van ir a buscar para abrazarlo en las Eliminatorias. Estoy seguro que Christian nos llevará a Qatar 2022.

