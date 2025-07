El mundo de Alianza Lima tiene la atención en lo que pasará este miércoles 16 de julio en el play-off de Copa Sudamericana. Los blanquiazules se miden ante Gremio e iniciarán la llave como locales. Para afrontar este partido crucial -y lo que resta de la temporada- desde tienda ‘íntima’ apostaron por refuerzos como Gaspar Gentile, Alessandro Burlamaqui, Josué Estrada y Sergio Peña; precisamente, este último, reconoció estar identificado con los colores del club, dedicándole un extenso post en redes sociales.

“Es difícil explicar lo feliz que me hace volver a donde siempre fui feliz, donde nací, crecí y di mis primeros pasos en mi carrera, cerca de mi gente, de las personas que amo. Siempre quise volver a casa después de lograr objetivos personales”, inició el relato en Instagram.

Peña también se refirió a las constantes críticas que recibe por regresar al Perú, tras jugar varios años en Europa: “Para muchos puede ser una historia floja y para otros, una gran historia la que construí hasta hoy, pero lo que sí puedo garantizar es que volví porque amo al club de mis amores”.

En ese sentido, el volante de 29 años explicó la razón de su retorno: “Decidí volver en un buen momento, mental y físico, y porque también quiero dar lo mejor de mí en casa. Gracias a todos los que fueron parte de esta perfecta decisión y a todos los que me apoyan. A los que no me apoyan también, porque son el empujón para nunca conformarme”.

Sergio Peña firmó por tres años con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

Con la dorsal 18 en la espalda, Sergio Peña regresó a la institución tras 10 años de jugar en países como Portugal, España, Suecia y Grecia. El también convocado a la Selección Peruana buscará volver a su mejor nivel en tienda blanquiazul, teniendo la Liga 1 y Copa Sudamericana como principal vitrina.

Por lo pronto, se encuentra entre los convocados para el duelo ante Gremio este miércoles 16 de julio en la ida del play-off de la Copa Sudamericana. De acuerdo a la información que se maneja, no estaría incluido entre los titulares, pero sí será incluido en la banca de suplentes para quedar a la expectativa.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre los refuerzos de Alianza Lima?

En entrevista con RPP, Néstor Gorosito habló sobre la llegada de refuerzos para el Torneo Clausura 2025 en Alianza Lima. El estratega argentino reveló que no fueron un pedido exclusivo, pero cuentas con las características que brinda hacia la dirigencia para poder gestionar llegadas.

“Nosotros pasamos características, yo no pido nombres. El único nombre que pedí en su momento fue de Enrique, nosotros solo pasamos características, es Franco quien nos muestra alternativas y en conjunto se toma las decisiones viendo también la billetera”, mencionó el popular ‘Pipo’.

Sobre Sergio Peña, también tuvo algunas palabras: “Peña ya está bien, pero hay que ver como va el partido. Solo entrenó un día y luego viajamos a la altura. Los entrenamientos no han sido tan exigentes como para evaluarlo”.

Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

