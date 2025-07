Universitario de Deportes se consagró como ganador del Torneo Apertura 2025 y, rápidamente, debe conectarse con lo que se viene para el Clausura. Los cremas ya anunciaron dos refuerzos (Anderson Santamaría y Jesús Castillo), pero hay una pieza clave en la institución que todavía no define su futuro: Jean Ferrari. El administrador del club recibió una propuesta de la FPF y todo parecía estar encaminado; sin embargo, aún existen dudas. El también ex futbolista reveló la fecha límite de su decisión.

“Esta semana será clave, seguramente esta semana debemos estar haciendo la comunicación de mi decisión”, contó en entrevista con RPP. En ese sentido, evitó dar algún nombre como reemplazo ya que -hace algunos días- se rumoreó con Franco Velazco y Miguel Ángel Torres, identificados también con la institución.

Ferrari evitó dar mayores detalles de su posible elección, pero contó que está en una etapa de evaluación por distintos motivos. “He sentido por parte de la SUNAT falta de respaldo, falta de apoyo y consideración. Eso repercute en mi tranquilidad. Acá paso situaciones más que complejas por denuncias inventadas por Gremco. Me la paso defendiéndome y no he sentido respaldo”, dijo.

Además, agregó: “Me han llegado propuesta de afuera. Todo esto me hace meditar y evaluar. (...) Hoy podemos mencionar que hemos pagado, aproximadamente, 72 millones a SUNAT. No sé si algún club lo haya logrado, pero me sigue sorprendiendo la falta de compromiso conmigo y mi gestión, por todo lo que generamos en beneficio del estado”.

Jean siguió mostrándose enfático con los logros obtenidos a lo largo de su gestión, resaltando que los títulos ayudaron en un avance significativo en el pago de la deuda pendiente de la institución. Por esta razón, se encuentra evaluando su continuidad en lo que resta del año 2025.

“He ordenado la casa como se ve y no he generado deudas. La deuda corriente la he bajado de 68 millones a 37. Son números espectaculares que tiene club. No deja de sorprenderme la falta de apoyo. Vivir así es complicado”, puntualizó.

Jean Ferrari y la campaña de Universitario

Con el Torneo Apertura como primer objetivo cumplido de la temporada, Jean Ferrari se refirió a lo que viene siendo el 2025 en su gestión. Sin embargo, pensando en los partidos que se vienen, el administrador reveló que existe la posibilidad de tener una incorporación más en la plantilla.

“Hay la posibilidad de traer un jugador más. Todavía está en evaluación porque los tiempos son cortos. Terminó el Apertura y empieza rápido el Clausura, no te da mucho tiempo para poder hacer análisis con la tranquilidad que se debería. La Copa Libertadores también no te da porque es difícil insertar alguien cuando tienes un plantel completo”, argumentó.

