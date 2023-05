El luchador nacional ya entrena para la gran cita en Santiago, pero está en busca de apoyo, esperando, a la vez, que el IPD lo reintegre al Programa de Apoyo al Deportes (PAD). Lo había sacado el año pasado. Depor lo buscó para hablar sobre su carrera, sus objetivos y lo que necesita para tener una buena preparación de cara al gran evento panamericano que se celebrará a fines de año en la capital chilena.

¿Cómo iniciaste en la lucha libre?

Yo comienzo en el mundo de la lucha cuando estaba en el colegio, a los 13 años. Yo he estudiado en el Colegio Militar “Leoncio Prado”, que queda en La Perla, Callao. Y, bueno, ahí hay talleres por las tardes, ya que es un colegio internado, que solo salimos los fines de semana. Y dentro de estos talleres estaba lo que es la lucha olímpica. A raíz de eso, me metí como para probar, pero me quedé enganchado desde el primer momento: por los agarres, por las técnicas, por las llaves, por la fuerza que se aplica. Me gustó y me quedé hasta el día de hoy. Desde el colegio, ya conformaba la selección nacional y tenía el privilegio de salir todos los días a entrenar con la selección.

¿Siempre te has dedicado al estilo libre o has intentado con la grecorromana?

Cuando uno comienza en las edades de cadetes o escolares tienes que dobletear; es decir, hacer el estilo grecorromano y el estilo libre. Es más, en el Panamericano Juvenil de Chile en 2013 fui medallista de bronce en grecorromano. Pero yo siempre me he inclinado más por el libre.

¿Y por qué te has inclinado más por el estilo libre y no por la lucha grecorromana?

Mi primer entrenador que era del colegio siempre nos enseñó el estilo libre. Y en mi proceso de aprendizaje, en la selección y en el club, el entrenador Mecham también nos enseñaba solo estilo libre. Producto de eso es que me inclino por ese estilo. El atleta cómo que se va formando dependiendo del estilo que te enseña tu entrenador.

¿Te dedicas solo a este deporte o lo combinas con otras actividades profesionales?

Yo trabajo para el Ejército. Me encargo de la parte de soporte técnico y redes en el COEDE (Comando de Educación y Doctrina del Ejército), que queda en Chorrillos. Y, bueno, trabajo en horario de oficina de 8 a.m. a 4 p.m. y, de ahí, empalmo con la Videna, donde entreno por las tardes.

O sea que a partir de las 5 estás entrenando en la Videna.

A las 5:30. Y entreno todos los días. Por las mañanas, a veces aprovecho para entrenar una hora en mi casa; y por las tardes, las dos horas reglamentarias en la Videna.

Sixto Auccapiña lleva 15 años en el mundo de la lucha. (Foto: Archivo de Auccapiña)

Tu última competencia ha sido el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica Senior, donde has conseguido tu boleto a Santiago 2023. ¿Cómo te has sentido en esta competición?

Yo ya he sido medallista panamericano de senior en un clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero en este campeonato no he podido obtener la medalla. He quedado quinto; sin embargo, ya había ganado la clasificación. Faltando tres días, me lesioné el aductor y la lucha requiere mucho de ataques, de entradas a pierna y no podía hacer los ataques ni las entradas. Lógico que eso no debería implicar mucho, pero a veces las lesiones son las que te limitan para el perfecto desempeño dentro de la competencia. En este campeonato siento que por esa pequeña lesión no he podido dar el 100%, sino me he sentido a un 40 o 50.

Me comentaste que habías sido medallista para un clasificatorio a Tokio 2020, pero no pudiste ir...

Para ir a los Juegos Olímpicos, también tenemos clasificatorios: se hacen dos panamericanos. Y en uno, quedé en tercer lugar y ahí tenía que haber quedado segundo para clasificar a los Juegos.

¿Y ahora estás pensando ir a París 2024?

Bueno, tengo planeado quedarme dos ciclos olímpicos más: para París y para el siguiente. De ahí, ya le voy a dejar la posta a los más jóvenes.

De todos los campeonatos donde has participado, ¿con cuál te quedas?

En toda mi trayectoria, yo he sido campeón panamericano en Cuba, en 2015. Y también me dieron el Botín de Oro. O sea, en un campeonato panamericano, hay varios campeones. En esa ocasión éramos 9 campeones panamericanos y siempre escogen el mejor. Y yo fui escogido en esa oportunidad, en Cuba, como el mejor, porque gané todos mis combates por puesta de espalda; por decir, como nocaut, algo así.

¿Y alguna otra anécdota que te haya marcado en tu carrera en la lucha?

Tuve otro campeonato en Rusia, me fui a preparar allá, y quedé segundo. Gané cuatro combates a campeones europeos. Le gané a gente de mucho nivel, pero fue por la buena preparación que tuve allá. Es el nivel más alto del mundo. Allá los estadios se llenan como acá cuando juegan futbol, son muy apasionados de este deporte. Yo llegué a la final, no lo creían e igual gritaban por mí, gritaban como si fuera uno más del país. Es algo distinto, se respira otro ambiente. No es como un Panamericano, donde van solo los atletas que compiten, el publico general casi no va a mirar salvo que se hagan en Estados Unidos o Canadá, que ahí tienen un poco más de público.

Me imagino que ya te estás preparando para Santiago 2023. ¿Qué competencias tienes antes de esta cita deportiva?

Bueno, estoy esperando que me digan si estoy dentro de los 70 deportistas priorizados por el IPD para los Juegos Panamericanos, para que nos envíen a los cinco eventos principales y poder viajar y tener competencias. En caso no esté, yo tengo un apoyo por parte del club al que pertenezco que es de mi suegro, el Club de Lucha Olímpica John Trujillano. Ellos y una empresa privada me van a enviar igual a algunas preparaciones en caso no esté dentro de ese grupo selecto que ha escogido el IPD.

¿Y qué esperas lograr en Santiago?

Va a depender mucho de la preparación que tenga acá en Perú. Te soy sincero: a veces no tengo ni parejas de entrenamiento dentro del tapiz. Entreno con mis propios atletas que son mis alumnos, ellos conforman la selección de adultos siendo juveniles; o sea, jóvenes de 18 años. El equipo está un poco pobre por ese lado, no tenemos parejas para entrenar. En la selección de mayores hay puros jóvenes que todavía les falta experiencia.

Falta promoción de este deporte para que más gente se sume y haya una competencia interna..

Lo que ha pasado es que la gente de adultos del estilo libre ya se ha ido retirando. Básicamente, yo soy el único veterano, por decirlo de una manera. Antes en el equipo había, por lo menos, 5 o 7 atletas con los que podías entrenar tranquilo. Hoy ya no tenemos.

Sixto Auccapiña busca clasificar a París 2024. (Foto: Archivo de Auccapiña)

¿Y como podrías, entonces, tener una preparación para Santiago?

Lo que se necesitaría, en sí, para ir a los Juegos es irme a una preparación de unos meses a lugares como Rusia, Estados Unidos o Europa, donde está la cúspide de la lucha. Yo siento que con una preparación de este tipo ya estoy listo para estar dentro del medallero. Siento que con un par de competencias y unos meses de entrenamientos voy a estar en buen nivel, porque hay varios clasificados que les puedo ganar. Solo que hay países fuertes como Estados Unidos o Cuba que son los mas destacados, que disputan las finales, y lo hacen porque tienen más competencias, porque tiene más preparación, tienen más parejas de entrenamiento. Esas son las diferencias más que nada.

¿Y tú estas en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD para que con ese dinero te puedas ayudar en unos viajes?

Bueno, a fines del año pasado me retiraron a pesar de que había sido medallista de los Juegos Bolivarianos 2022. Pero ahora me dijeron que me iban a reintegrar después de haber clasificado a Santiago. Vamos a estar a la espera de todas maneras. No me han dicho cuándo, pero sí me han dicho que me van a reintegrar al PAD.

¿Qué es lo que esperas lograr en tu carrera en la lucha libre?

A corto plazo, yo siento que puedo estar dentro del podio en los Juegos Panamericanos, porque tengo las posibilidades y conozco a todos los rivales también. No me siento menos que los demás. Tengo la experiencia suficiente. He luchado con muchos de los que están ahí. Y puedo estar dentro del medallero o como puedo estar disputando la final también. A largo plazo siento que he estado cerca de poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero necesitamos la preparación, porque si no hay preparación el nivel va decayendo.

Sixto, ¿algo último que quisieras decir?

Quisiera agradecer a mi Club John Trujillano, pues a pesar de que no tenga ningún apoyo por parte del IPD, ellos me van a apoyar. También a la empresa Walon; al presidente del club Géminis de vóley, que también me está apoyando mucho en el aspecto de viaje; a Hero Gym, que es el gimnasio donde entreno las mañanas y me viene apoyando muchos años; y a la Clínica Estética Franco. Como te digo, estoy tratando de buscar apoyo por otro lado, porque yo no cuento con el PAD del IPD. Tú sabes que la carrera deportiva es un poco difícil, así que trató de buscar apoyo.

